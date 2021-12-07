La nueva versión del CFDI del SAT entrará en vigor el 1 de enero de 2022, pero habrá un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0

La nueva versión del CFDI del SAT entrará en vigor el 1 de enero de 2022, pero habrá un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente oficializó la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Se trata del CFDI 4.0, que sustituirá a la versión actual 3.3. En su portal de internet, el SAT informó de los cambios que tendrá el CFDI 4.0, debido a la Reforma Fiscal para 2022.

¿Cuándo iniciará la vigencia y uso obligatorio del CFDI 4.0?

Además, la autoridad fiscal indicó que el CFDI 4.0 entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Sin embargo, el SAT aclaró que existirá un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0, el cual comprende del 1 de enero al 30 de abril de 2022. Por eso, al parecer, el CFDI 4.0 será obligatorio a partir de mayo del 2022. Lo anterior fue publicado en el portal de internet del SAT, pero la autoridad fiscal aclaró que esta información no crea derechos ni obligaciones distintas a las establecidas por las disposiciones fiscales. Puedes ver la información y documentos que publicó el SAT sobre la actualización del CFDI aquí.

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