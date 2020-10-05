Un buen manejo en las estrategias de social selling puede marcar considerablemente tu relación con tus clientes, tu servicio, la experiencia de compra, así como mejorar e incrementar las ventas.

Un buen manejo en las estrategias de social selling puede marcar considerablemente tu relación con tus clientes, tu servicio, la experiencia de compra, así como mejorar e incrementar las ventas.

Las herramientas digitales surgen como una solución poderosa para incrementar las ventas, en especial las que sacan provecho a las redes sociales. Ya en un artículo del día de ayer explicábamos la importancia del social selling para posicionar tu marca. Hoy te daremos cinco ejemplos de marcas mexicanas que aprovechan las redes sociales para alentar e interactuar con sus clientes, incluso influir en la decisión de compra del consumidor.

Todo esto es muy relevante, pues a partir de la pandemia de COVID-19, seis de cada 10 PyMEs en México ya venden por internet utilizando las redes sociales como principal herramienta para publicidad. A raíz del cambio en los hábitos de compra del consumidor, las ventas online comienzan a ganar fuerza. Tres de cada 10 PyMEs consideran que en la nueva normalidad las ventas podrán representar más del 31% de ventas totales, tal como detalló la segunda edición sobre el Estudio sobre Venta Online en PyMEs 2020, que presentó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Pero vamos con esos ejemplos:

1. Bodega Aurrera: cómo vender desde Facebook

Bodega Aurrera a través de su fan page en Facebook, permite que las personas ordenen cualquier producto de un catálogo. Su objetivo principal es mejorar la experiencia de los clientes y ofrecerles acceso a productos que no siempre se encuentran en la tienda.

El objetivo de cualquier fanpage de Facebook es conseguir la participación del público y buscar fidelizarlos a la marca con buenos contenidos, de modo que así consuman tus productos. Se trata de que la gente reaccione a los post, dejen comentarios y comparta sus publicaciones o su experiencia de compra o servicio que le brindó tu empresa.

Diariamente, la plataforma de Bodega Aurrera agrega contenido atractivo para los clientes donde les informa de productos, tips de cocina, cuidado personal, aperturas de tiendas, video marketing, imágenes e infografías.

2. High Street: cómo usar micro influencersen Instagram

En Instagram no solo basta con tener un feed armonioso, siguiendo una paleta de color, sino que además las marcas deben buscar la interacción de los seguidores (followers) ya sea a través de concursos, premios, rifas , transmisiones en directo. Es el sitio que más usa la gente para seguir e interactuar con sus marcas favoritas y dejar comentarios.

High Street es una marca de ropa que cuenta con tiendas físicas con enorme presencia en Instagram. Diariamente la marca comparte fotografías deinfluencers y micro influencers portando la ropa que producen. Hasta ahora su red social reúne 186 mil seguidores. Esta marca, crea interacción con sus seguidores a través de concursos para ganar looks completos, emplea el uso de tags para que los seguidores interactúen y den publicidad a la marca ya sea mostrando la ropa que compraron o visitas a las tiendas físicas. Las compras pueden realizarse desde Instagram desde la información de la empresa se encuentra el link que va directo a la tienda en línea.

3. El arroyo: cómo atrapar comensales y fans en Instagram

El Arroyo es el nombre de este restaurante mexicano en Austin, Texas. Es uno que también ha sabido utilizar las redes sociales con una peculiar mezcla entre creatividad y humor. Durante la pandemia, este restaurante decidió reconvertir su cartel de menú y ahora los propietarios ponen cada día un mensaje cargado de humor relacionado con la cuarentena.

El restaurante actualiza el cartel diariamente y sube una fotografía a su perfil de Instagram con frases como: “Necesito practicar algo de distanciamiento social con la nevera”, “Mis manos están consumiendo más alcohol que mi boca”. Esto ha tenido muy buena aceptación por el público, ya que la cuenta tiene más de 316 mil seguidores.

4. Coca Cola México: Cómo organizar concursos en Twitter

La multinacional empresa refresquera es popular en Twitter particularmente por la interacción con sus followers.

Esta red social compensa su menor alcance (una décima parte del alcance de Facebook) con el hecho de que genera interacciones más enfocadas, ya que sus usuarios están obligados a destacar con casi nada más que la lucidez de sus ideas.

Coca Cola constantemente sube desafíos y concursos, con atractivas recompensas. También busca involucrar a sus 757 mil seguidores con campañas de acciones sociales. Un ejemplo fue su compromiso por producir cero residuos para 2030 al recolectar y reciclar el equivalente a todas las botellas que vendan.

5. Volaris: Promociones

El 75% de las ventas de Volaris se realizan por internet. En cuanto a sus redes sociales, en Twitterhan logrado incentivar a sus más de un millón de seguidores a través de contenido informativo sobre sus servicios, pero sobre todo sus tweets recompensan a sus seguidores con descuentos y promociones con tweets como: “Vuela hasta con 50% de descuento poniendo utilizando el código de promoción”.

Un buen manejo en las estrategias de social selling puede marcar considerablemente tu relación con tus clientes, tu servicio, la experiencia de compra, así como mejorar e incrementar las ventas.

Te explicamos qué es el dropshipping con una tienda de tatoos como ejemplo