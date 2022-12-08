De los más de 64 mil millones de pesos que pagaron las mineras el año pasado, 54 mil 201 millones de pesos fueron por concepto de ISR Las empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex) pagaron al gobierno federal un total de 64 mil 105 millones de pesos por concepto de impuestos y derechos, en 2021, lo que representó la mayor cantidad desde que existen registros. De acuerdo con un artículo de La Jornada, la suma entregada al erario el año pasado es 111 por ciento superior a los 30 mil 374 millones reportados en 2020, año afectado por la pandemia de covid-19 en el cual varias mineras detuvieron proyectos importantes. De acuerdo con datos de la Camimex, el sector minero ha pagado a la actual administración 240 mil 450 millones de pesos en impuestos y derechos. El 21 de junio de 2022, la autoridad fiscal difundió un estudio sobre la evasión fiscal en el sector minero. Ante ello, la Camimex publicó un comunicado en el que aseguró que la industria minera no evade impuestos. Además, destacó que su contribución al fisco es una de las más relevantes para el país. Lapresunta evasión del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se calcula en 19 mil 134.7 millones de pesos, monto que representa el 89.6 % de la recaudación total (21 mil millones de pesos) del sector entre 206 y 2019, excluyendo la extracción del gas y petróleo.

Impuestos a mineras

De los más de 64 mil millones de pesos que pagaron las mineras el año pasado, 54 mil 201 millones de pesos fueron por concepto de impuesto sobre la renta (ISR), 2 mil 559 millones de pesos por el pago de derechos superficiales y 7 mil 344 millones de pesos por el pago de nuevos derechos, según reporta La Jornada. De acuerdo con el Informe de sostenibilidad en 2021, los sectores productivos del país pagaron de ISR un total de 507 mil 802 millones de pesos, lo que significa que lo entregado por las mineras representó 10.7 por ciento. Las empresas de este sector son las que más aportaron al fisco sólo por debajo de las manufactureras, que en 2021 pagaron 342 mil 234 millones de pesos. Las del ramo de la construcción sumaron de ISR un total de 45 mil 940 millones de pesos; las de electricidad, agua y gas, 36 mil 977 millones; las del rubro agropecuario, 17 mil 462 millones; y las de petróleo, 10 mil 986 millones de pesos.