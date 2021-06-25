El 13% de las solicitudes de acuerdos conclusivos son de grandes contribuyentes. Esto representa el 40% de lo recaudado por esta figura. A finales del año pasado, la Procuraduría de la Defensa del ...

El 13% de las solicitudes de acuerdos conclusivos son de grandes contribuyentes. Esto representa el 40% de lo recaudado por esta figura. A finales del año pasado, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) anunció que estimaba recaudar más de 15 mil 500 millones de pesos mediante acuerdos conclusivos para el cierre de 2020. En enero, la Prodecon dio a conocer que superó la meta a través de convenios con 2 mil 98 contribuyentes. En el primer cuatrimestre de 2021, los acuerdos recaudaron 9 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 181% frente al mismo periodo de 2020, cuando se recaudaron 3 mil 200 millones de pesos. Para este año, la meta es de 20 mil millones de pesos. Esto representaría un aumento de 25% frente a 2020. Los acuerdos conclusivos son un medio que permite a Prodecon ser el intermediario entre los contribuyentes y las autoridades tributarias, para que los pagadores de impuestos puedan solucionar su situación con el fisco. Quienes pueden solicitar un acuerdo conclusivo son las personas físicas y morales a las que se les esté practicando una visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica; a partir del inicio de la auditoría y hasta antes de que la autoridad fiscal les notifique el monto de los impuestos a su cargo.

Acuerdos con los grandes contribuyentes

En lo que va del año, se han presentado mil 12 solicitudes para acuerdos conclusivos; 14% de ellas son de grandes contribuyentes. El año pasado, el 11% de las solicitudes fueron de este grupo. Para finales de junio, la Prodecon espera recaudar 12 mil millones de pesos por los acuerdos. Se estima que el 40% de este monto vendrá de los grandes contribuyentes. Como explica El Economista, de enero a mayo se recaudaron 10 mil 500 millones de pesos por esta figura; 3 mil 690 millones de pesos vienen de este grupo. En entrevista con el mismo medio, Luis Fernando Balderas, subprocurador de acuerdos conclusivos, explicó que dos de cada tres solicitudes llegan a suscribirse. Esto es lo que ha impulsado el éxito de este tipo de acuerdos como alternativa ante las autoridades. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/De-la-recaudacion-por-acuerdos-conclusivos-de-Prodecon-40-es-de-grandes-causantes-20210622-0163.html

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