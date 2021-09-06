El Instituto realizó cambios en el Servicio de Registro de Obras de Construcción El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre el acuerdo número ACDO.AS2.HCT.230721/187.P.DIR. refer...

El Instituto realizó cambios en el Servicio de Registro de Obras de Construcción El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre el acuerdo número ACDO.AS2.HCT.230721/187.P.DIR. referente a el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC). En este se autoriza la modificación referente a las reglas aplicables a los patrones y demás sujetos obligados que se dediquen de forma permanente o esporádica a la actividad de la construcción, para registrar las obras de construcción, sus fases e incidencias, así como su anexo.

El #IMSS actualiza el Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción en materia de Subcontratación de obras especializadas.#SIROC 🔗 https://t.co/crYVZ6t5A4 pic.twitter.com/WKZj7Qw7gm — IMSS (@Tu_IMSS) September 1, 2021

A partir del 1 de septiembre de 2021, el SIROC del IMSS se actualiza en lo referente a:

Agregar usuario: subcontratista de ejecución de obra especializada.

Adicionar el campo Número de Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), para el registro de obra de los usuarios en los que aplique.

La figura intermediario, únicamente podrá registrar: reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros.

En los casos que aplique, el usuario de tipo intermediario que cuente con obras activas o suspendidas registradas antes del 1 de septiembre podrá modificar el tipo de usuario en el servicio.

A partir de esta fecha, la información como manual de usuario, guía rápida, preguntas frecuentes y avisos importantes estarán disponibles en el sitio http://www.imss.gob.mx/siroc: Para atención de dudas acerca del SIROC puede contactarse a la Mesa de soporte SIROC, marcando al 800 623 23 23, opción 5 y luego opción 2, o al (55) 41 62 7294, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, o bien enviar un correo a la siguiente dirección: [email protected]

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.