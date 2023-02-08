El Sistema para la elaboración de la información sobre la situación fiscal fue actualizado recientemente a la versión 1.0.0.2. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente actualizó el Sistema para la elaboración de la información sobre la situación fiscal (ISSIF) del contribuyente, a la versión 1.0.0.2. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para instalar la nueva versión, en aquellos casos en los que ya se cuente con ISSIF 2022, basta con entrar a Excel y se actualiza automáticamente a la nueva versión para 2022. En aquellos casos en los que no se tenga la versión anterior, será necesario bajar el ejecutable del portal del SAT.
Fechas límite relacionadas con el ISSIF
Adicionalmente, el IMCP recordó las siguientes fechas límite relacionadas con el ISSIF:
- El 15 de febrero de 2023 vence el plazo para elaborar y presentar la Información Sobre la Situación Fiscal de las personas con fines no lucrativos, mediante el aplicativo ISSIF 2022 como parte de la declaración del ejercicio en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación (CFF).
- El 31 de marzo de 2023 vence el plazo para elaborar y presentar la Información Sobre la Situación Fiscal del Contribuyente, por medio del aplicativo ISSIF 2022 y como parte de la declaración del ejercicio en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32-H del CFF.
- El 31 de marzo de 2023 vence el plazo para que los contribuyentes que estando en alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo del artículo 32-A del CFF, ejerzan la opción para dictaminar, en los términos del artículo 52 del CFF, sus estados financieros por contador público autorizado.