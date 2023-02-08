El Sistema para la elaboración de la información sobre la situación fiscal fue actualizado recientemente a la versión 1.0.0.2. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente actualizó...

El Sistema para la elaboración de la información sobre la situación fiscal fue actualizado recientemente a la versión 1.0.0.2. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente actualizó el Sistema para la elaboración de la información sobre la situación fiscal (ISSIF) del contribuyente, a la versión 1.0.0.2. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), para instalar la nueva versión, en aquellos casos en los que ya se cuente con ISSIF 2022, basta con entrar a Excel y se actualiza automáticamente a la nueva versión para 2022. En aquellos casos en los que no se tenga la versión anterior, será necesario bajar el ejecutable del portal del SAT.

Fechas límite relacionadas con el ISSIF

Adicionalmente, el IMCP recordó las siguientes fechas límite relacionadas con el ISSIF: