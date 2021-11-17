Con la jornada laboral reducida se espera que los trabajadores reduzcan el agotamiento, y mejoren su productividad en menor tiempo, sin recortar los salarios. Una jornada de trabajo de cuatro días a la semana es ideal para los trabajadores estadounidenses, de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Eagle Hill. Según este instrumento de información, el 53% de los empleados está experimentando agotamiento, por lo cual, el 83% está a favor de una jornada de trabajo reducida. En julio de este año, Mark Takano, miembro demócrata de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presentó un proyecto de ley que reduce la semana laboral estándar de 40 a 32 horas. Empresas como Bolt, compañía de tecnología, han reducido su jornada a 4 días a la semana. Además, al menos 15 empresas de dicho país se han unido al programa llamado 4 Day Week Global, una prueba piloto para poner en práctica esta jornada reducida que plantea trabajar menos horas por el mismo salario. Con esto también se espera que los trabajadores puedan mejorar su productividad al estar menos estresados y cansados. En España, por ejemplo, la compañía de moda Desigual implementó la jornada laboral de cuatro días, pero también recortó los salarios un 6.5% a cambio de 34.5 horas laborales. Por lo cual, si hay una reducción de sueldos se estaría hablando de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, lo que sería un mecanismo de flexibilidad interna de la empresa y no tendría relación con el concepto de reducción de la jornada, así lo explica José Manuel Gómez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Laborar cuatro días a la semana es una realidad que se está contemplando en países como Estados Unidos. En México esta posibilidad aún es lejana, dado que Ley Federal del Trabajo establece que la semana laboral actual es de seis días por semana y ocho horas diarias. Es decir, 48 horas semanales, lo que suma un total de 2,255 horas al año y posiciona al país como uno de los territorios donde más horas se labora.

En México la realidad es otra

De acuerdo con una entrevista realizada a Jon Messenger, líder del Grupo de Condiciones de Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no es posible implementar la jornada reducida debido a la regulación del país y a las condiciones actuales del mercado laboral, donde los empresarios valoran más las horas en la oficina que la productividad real. “Dada esta situación, sería muy difícil para México pasar directamente a una semana laboral de cuatro días. Se debe tomar en cuenta que las 48 horas legales significarían días hábiles de 12 horas (de trabajar sólo cuatro días). Esto no es aconsejable, debido a los mayores riesgos para la salud de los trabajadores y a la seguridad en el lugar de trabajo”, dijo en la entrevista realizada por Expansión. El especialista explica que una jornada de cuatro días genera mayor productividad en los trabajadores, ya que les permite mantener un equilibrio entre su vida personal y su actividad laboral, por lo que están motivados y se reduce el ‘efecto fatiga’ causado por el ritmo de trabajo. Además, plantea que para México es más factible pasar primero a una semana laboral de cinco días y 40 horas, y después considerar nuevas reducciones de manera regulatoria. Así mismo, dijo que es posible recortar el salario solo cuando se implementan horas de trabajo reducidas en respuesta a una crisis económica para evitar despidos. Con información de Milenio, Expansión y Xataka https://www.milenio.com/internacional/jornada-cuatro-dias-ayudaria-cansancio-laboral-encuesta-eu https://expansion.mx/carrera/2020/01/21/semana-laboral-cuatro-dias-esquema-atractivo-lejano-mexico https://www.xataka.com/empresas-y-economia/bajas-sueldo-no-semana-laboral-cuatro-dias-reduccion-jornada-polemica-recortes-que-enfrenta-a-empresas-sindicatos

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