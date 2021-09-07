El SAT acaba de publicar la tercera lista de tasas efectivas de ISR. Al igual que en las anteriores, los especialistas no están de acuerdo con los métodos de la autoridad. Esta semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la tercera lista de tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esta vez se añadieron las tasas para 79 actividades económicas en 12 sectores para los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes contribuyentes. A mediados de junio, el SAT publicó la primera lista con parámetros para 40 actividades económicas. A inicios de agosto, publicó la segunda lista con 84 actividades económicas para los mismos ejercicios. Básicamente, se trata de una lista del porcentaje de los ingresos acumulables que las empresas pagan al fisco después de las deducciones. El SAT invita a los contribuyentes a consultar la tasa efectiva de ISR correspondiente a la actividad económica a la que pertenecen y compararla con su propia tasa efectiva de ISR respecto de cada ejercicio fiscal para medir sus riesgos impositivos. Si hay mucha diferencia, el SAT dice que los contribuyentes deben corregir su situación fiscal mediante la presentación de declaraciones anuales complementarias. Así, puede minimizar la posibilidad del inicio de revisiones profundas orientadas a corroborar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Especialistas no aprueban método del SAT

Desde la primera lista en julio, varios especialistas han señalado errores en los métodos del SAT. En un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por ejemplo, se criticó la forma en la que se calculan las tasas por el SAT. Según el fisco, se obtienen dividiendo el ISR causado entre los ingresos acumulables. Sin embargo, el CCE dice que este método no es correcto; según el organismo, lo correcto es efectuar el cálculo del 30% de impuesto sobre el resultado fiscal (utilidades), determinado conforme a las disposiciones que establece nuestra legislación tributaria. A esta misma conclusión llegó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) al decir que el cálculo debería ser sobre las utilidades y no sobre los ingresos. En un comunicado, el CEESP dijo que con el método correcto, la tasa efectiva de las empresas es de 26%. Esto supera el promedio de 22% en las tasas efectivas de los países de la OCDE. De acuerdo con el método del SAT, algunos sectores económicos pagan tasas efectivas de 1.3%, cuando lo establecido por la ley es el 30%. Los especialistas dicen que el método de cálculo del SAT hace parecer que hay poca recaudación y que algunos sectores de la economía no pagan los impuestos establecidos. Tras la publicación de la tercera lista, Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, señaló de nuevo los errores en una entrevista con Reforma. Lobato dice que si el SAT sigue basándose en ingresos y no en utilidades, las tasas siempre serán más altas. Dio el ejemplo de una empresa con 100 pesos de ingresos. Si el SAT impone una tasa de 5% al sector en los ingresos, son cinco pesos, lo que parece poco; sin embargo, si la misma tasa se impone a las utilidades, es de casi el 30%. "Fue como, otra vez, un poco la necedad y no está bien porque el Código Fiscal es muy claro en que son tasas promedio respecto a utilidades. No es lo mismo hablar de ingresos que de utilidades", dijo Juvenal Lobato a Reforma. Otro problema es que no todas las empresas de un mismo sector tienen los mismos resultados. En entrevista con el mismo medio, Elio Zurita, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que es muy probable que varias empresas de un sector no tengan la capacidad financiera para pagar más impuestos. En julio, Raquel Buenrostro habló sobre las reacciones del CCE y otras organizaciones. De acuerdo con la funcionaria, estos organismos quieren hacer pensar que las tasas son muy altas porque en realidad esperan una reforma fiscal que dé estímulos tras la pandemia. Con información de Reforma https://www.reforma.com/son-tasas-efectivas-necedad-del-sat/gr/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.