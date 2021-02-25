El empresario llegó a ser el cuarto empleador más grande de México, con 180 mil trabajadores. A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró una orden de aprehensión ...

El empresario llegó a ser el cuarto empleador más grande de México, con 180 mil trabajadores. A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró una orden de aprehensión contra Raúl Beyruti, quien es fundador y presidente de GINgroup y es conocido como el "rey del outsourcing". Se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada. La orden de aprehensión surge de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que presume que hay recursos no reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) del orden de los 34 mil millones de pesos, correspondientes a 92 empresas de outsourcing, incluyendo a GINgroup, según fuentes consultadas por el diario El Economista. Por este motivo se interpusieron siete denuncias penales ante la FGR. GINgroup compró el 19.9% de las acciones de El Economistaen 2018. También se lo investiga por una denuncia interpuesta por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que también interpuso una denuncia el 18 de agosto de 2020 en contra de Representantes del Sur S.A. de C.V., por omitir el pago de cuotas obrero patronales.

Según fuentes gubernamentales consultadas por Expansión, hay por lo menos otras 12 personas indiciadas con los mismos cargos que Beyruti. Además se investiga a algunas empresas que contrataron los servicios de GINgroup. Por otro lado, algunos de los clientes de esta empresa, como Wal-Mart, Ford o Softek, que tenían contratados servicios de subcontratación de personal, rescindieron sus contratos.

Según reportó Forbes México en 2019, medio en el que Beyruti también tiene participación, GIBgroup tenía a más 180 mil trabajadores contratados al servicio de otras compañías, lo que lo hacía el cuarto empleador más grande del país. Esta cifra sobrepasaba a los 170 mil empleados contratados por las empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH). En 2017, según reportó diario Reforma, la AMECH señaló a la empresa de Beyruti por evasión de impuestos.

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