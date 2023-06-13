La Procuraduría buscan prevenir la intervención en asuntos en los que hayan participado en la atención a contribuyentes utilizando información privilegiada La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) emitió recomendaciones dirigidas al personal que haya dejado de laborar en la institución, ya sea en el libre ejercicio de su profesión por un cambio de dependencia o entidad. Estas recomendaciones buscan prevenir la intervención en asuntos en los que hayan participado en la atención a contribuyentes utilizando información privilegiada. La advertencia, plasmada en un comunicado, abarca a aquellos trabajadores adscritos a las delegaciones y áreas de atención a contribuyentes en oficinas centrales. De acuerdo con la Prodecon, estos empleados deben abstenerse de intervenir, ya sea personalmente o a través de terceros, en casos en los que hayan tenido participación en la atención, substanciación o resolución de asuntos. Esta restricción se aplicará durante un periodo de hasta un año posterior a su baja de la institución. En el comunicado, se hace hincapié en que estas recomendaciones están respaldadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en los artículos 55, 56 y 58, que consideran como faltas graves las siguientes situaciones: Utilización indebida de información o aprovechamiento de beneficios privados obtenidos a partir de información privilegiada adquirida durante el ejercicio de sus funciones (Artículo 55). Se precisa que la información privilegiada se refiere a aquella obtenida por el servidor público durante el desempeño de sus labores y que no sea de conocimiento público (Artículo 56). El Contribuyente Además, se destaca que la restricción de un año también se aplica una vez que el servidor público se retire del empleo (Artículo 56). La Prodecon también enfatiza que se considerará una actuación bajo conflicto de interés si un servidor público interviene en la resolución de asuntos en los que tenga algún conflicto o impedimento relacionado con su empleo, y en tales casos, se le exige que se excuse de participar en dichas situaciones. Con estas recomendaciones, la Prodecon busca garantizar la transparencia, la imparcialidad y la ética en la labor de sus ex empleados, así como evitar el uso indebido de información privilegiada que pudiera afectar a los contribuyentes y al sistema fiscal en general. Puedes leer el comunicado en el siguiente enlace: https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/bannerPrincipal/2023/PRODECON.OIC.097.2023.pdf