El año pasado, el promedio de devolución fue a 17.9 días, 3.3 días más bajo que el promedio registrado durante 2020 Durante 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) disminuyó el tiempo promedio general de resolución favorable de las devoluciones a 17.9 días, 3.3 días más bajo que el promedio registrado durante 2020 y 22.1 días menor que el plazo de 40 días que establece la legislación. Para grandes contribuyentes el plazo fue 14 días por debajo de lo establecido de 40 días hábiles, pero 5 días más arriba del año previo por la entrada en vigor de una modificación a las Reglas Generales de Comercio Exterior que elimina el beneficio de tiempos de devolución de IVA e IEPS a las empresas certificadas, por evasión y elusión fiscal detectada en varias de ellas, aclaró el SAT. “Las solicitudes de devolución se atienden en tiempo y forma, de lo contrario el fisco pagaría intereses; el servidor público que ocasione un rezago injustificado deberá pagar estos intereses con sus recursos propios; por ello, ningún servidor público tiene incentivos para retrasar una devolución indebidamente”, acotó el órgano encabezado por Raquel Buenrostro.

Aumentan las devoluciones

El año pasado, la autoridad tributaria realizó devoluciones a los contribuyentes por 711 mil 822 millones de pesos, 8.4 por ciento más que en 2020. El fisco mexicano informó que de enero a julio del 2021 se devolvieron 395,702 millones de pesos, lo que representó un incremento de 173,813 millones de pesos. De acuerdo con el "Informe de ingresos del Gobierno federal", el año pasado la autoridad fiscal reportó una devolución 90 mil 283 millones de pesos mayor a la del año pasado, principalmente por devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, el documento menciona que por este impuesto, regresó a los contribuyentes 646 mil 913 millones de pesos, lo que representa un incremento anual de 7.9 por ciento. En los primeros sietes meses del 2021, el Impuesto sobre la Renta (ISR) presentó un mayor aumento en devoluciones al sumar 42,366 millones de pesos y registrar un incremento de 15.7% anual. Al cierre del año, por ISR, la devolución ascendió a 51 mil 834 millones de pesos, 9 mil millones de pesos más que en 2020, un 14.7 por ciento más, según datos del SAT. Por otra parte, el año pasado atendió 6 millones 44 mil devoluciones tributarias que fueron pagadas, un aumento real de 23.8 por ciento respecto a las 4 millones 883 mil de 2020.

Total de recaudación

De acuerdo con el SAT, en 2021 se recaudaron 3 billones 566 mil millones de pesos por ingresos tributarios, 1.1 por ciento más que un año atrás. Además, el fisco aclaró que el incremento fue resultado, principalmente, de un crecimiento de 7.7 por ciento en los ingresos obtenidos por IVA, que ascendieron a un billón 123 mil millones de pesos. Mientras que por ISR se recaudó un billón 895 mil millones de pesos, 1.7 por ciento más que en 2020 y, en contraste, los ingresos registrados por IEPS tuvieron una baja de 18 por ciento al sumar 460 mil 674 millones de pesos.

Puedes ver la información que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 20 de enero de 2022.