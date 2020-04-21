Están contemplados para este programa los fotógrafos, pintores, mariachis, músicos, lava coches, plomeros, hojalateros, entre otros… Si perteneces a este sector, una ayudadita no te vendría mal. En esta emergencia sanitaria, el gobierno de la Ciudad de México dará un apoyo emergente a las personas trabajadoras no asalariadas. Están contemplados para este programa los boleros, lava coches, mariachis, músicos, organilleros, artistas callejeros, plomeros, hojalateros, fotógrafos, pintores, así como las personas auxiliares de panteones, cuidadoras y vendedores de billetes de lotería, entre otros. El apoyo emergente consta de un monto de mil 500 pesos dirigido a personas trabajadoras no asalariadas residentes de la Ciudad de México. Se paga en una sola exhibicióny tiene como objetivo contribuir a reducir el impacto económico en las personas dedicadas al trabajo no asalariado residentes en la ciudad. Las solicitudes a este programase recibirán del lunes 20 de abril hasta el 19 de junio del año en curso, el tramite sólo se hará en línea con algunas excepciones de manera presencial. Para poder ser beneficiario del programa deberás contar con licencia y credencial vigente de persona trabajadora no asalariada expedida por la Dirección General de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE). La persona interesada también deberá contar con un correo electrónico personal para solicitar el apoyo emergente. El programa social llamado Apoyo Emergente, que pretende beneficiar a los trabajadores no asalariados y del sector informal, fue anunciado el pasado jueves 16 de abril por Soledad Aragón Martínez, titular de la STyFE.

¿Cómo se hace el trámite?

El solicitante deberá enviar al correo electrónico [email protected] o [email protected] un mensaje, señalando como asunto “Solicitud de apoyo acción social”, y en el texto incluir nombre completo y número de licencia. También podrá solicitarlo vía WhatsApp o SMS a los teléfonos 55 4608 0294, 55 7853 1813 y 55 4606 5144.

¿Y si no tengo internet?

También se puede solicitar una cita vía telefónica al número 55 5709-3233 con las siguientes extensiones 4010 y 4012 Los horarios de atención son de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. El trámite es gratuito, personal e intransferible. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/04/reducen-seguro-de-desempleo-de-la-cdmx-para-llegar-a-mas-personas/ Con información de la STyFE.

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