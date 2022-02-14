Si el trabajador argumenta que fue obligado a firmar su renuncia, y el patrón alega que la renuncia fue voluntaria, éste deberá acreditar la existencia del escrito original con evidencia. Un nuevo criterio publicado por el Poder Judicial establece que si un empleado argumenta en juicio que fue forzado a firmar una carta de renuncia, el patrón debe demostrar que el documento es original y que refleja la voluntad y autonomía del colaborador. Además, los trabajadores tienen que comprobar la influencia, engaño o coacción para renunciar. La tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación señala que “cuando el trabajador alega que fue obligado e, inclusive, recibió instrucciones para firmar su renuncia, y el patrón afirma que la terminación de la relación laboral fue voluntaria, a éste corresponde: acreditar la existencia del escrito original, el cual deberá contener los elementos de certeza idóneos para reflejar, convincente y congruentemente, la voluntad, la autonomía y espontaneidad del trabajador para esos efectos”. Sin embargo, como señala El Economista, al tratarse de una tesis laboral aislada no es un criterio obligatorio, pero suele ser considerado por los juzgados del mismo circuito y abre la puerta a una jurisprudencia. En entrevista con dicho medio, Sofía Gómez Bautista, responsable del Área Laboral de la firma Creel Abogados, explicó que el contenido de una carta de renuncia debe demostrar contundentemente que es decisión del trabajador dar por terminada la relación de trabajo, sin ningún tipo de dolo, coacción o violencia. “Esta tesis establece un criterio de valoración muy importante, incluso impone cargas probatorias a ambas partes. Lo preocupante es que al trabajador sólo le requiere aportar indicios objetivos, una sospecha de duda o una mera posibilidad de que haya sido obligado, eso es preocupante e incluso injusto”, comentó a dicho medio.

Estas pruebas deberán presentarse

De acuerdo con el criterio emitido por el Poder Judicial, si durante un juicio el trabajador alega que fue obligado a firmar la renuncia, cada parte debe aportar las siguientes pruebas: Patrón

Acreditar la existencia del escrito original

La carta de renuncia debe contener elementos de certeza

Trabajador

Demostrar la influencia, engaño, coacción o intimidación física, moral o económica

Proporcionar indicios objetivos que muestren un escenario de duda o sospecha sobre la ausencia de condiciones de seguridad, autonomía y libertad al momento de firmar la carta.

En los primeros tres meses del años pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)reveló que más de 566,000 personas decidieron dejar su empleo. Adicionalmente, de abril a junio la población desocupada se situó en 2.4 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4.2% de la Población Económicamente Activa (PEA), tasa menor que la de 4.8% obtenida en el mismo periodo de un año antes.