Derivado del cierre de actividades económicas por la contingencia del COVID-19, la economía mexicana tocó su punto más bajo durante el segundo trimestre del año, explicó Hacienda La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el segundo trimestre del año se observan signos de recuperación económica, paulatinos y sostenibles en algunas actividades esenciales, por lo que reiteró que no usarán endeudamiento adicional al aprobado por el Congreso. Sin embargo, explicó que la velocidad de la reactivación económica es incierta debido a la persistencia de la pandemia por COVID-19, que no permite una reapertura amplia y segura. Otro factor que genera incertidumbre son las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Puntualizó que durante junio la economía del país mejoró debido a que se reanudaron las actividades esenciales, principalmente en el comercio exterior, y en los sectores de construcción y manufacturas. Destacó que las finanzas públicas de México, tuvieron un superávit primario de 61 mil 196 millones de pesos, así como un déficit público menor al programado en 17 mil 753 millones de pesos. Asimismo señaló que los ingresos tributarios aumentaron 0.1% real anual en el primer semestre de 2020, derivado del cumplimiento de los contribuyentes. Por otra parte, los ingresos no tributarios acrecentaron 65.2% real anual, derivado del uso de activos financieros para las actividades gubernamentales sin recurrir a endeudamiento adicional, durante el primer semestre del año. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/07/en-seis-meses-el-sat-supera-todo-lo-recaudado-por-auditorias-durante-2019/ El gasto programable de la administración pública centralizada se incrementó 7.8%, la inversión física aumentó un 16.0% anual, mientras que el gasto no programable decreció 3.2% debido a la caída de 7.4% real anual de las participaciones a los estados. Hacienda explicó que, al cierre de junio, la deuda neta del gobierno federal se ubicó en 9 billones 300 mil 79 millones de pesos. En tanto, la deuda neta del sector público se situó en 12 billones 335 mil 962 millones de pesos, mientras que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), ascendió a 12 billones 73 mil 416 millones de pesos; es decir un 68% del aumento respecto a la cifra de 2019. Con información de la Secretaría de Hacienda.

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