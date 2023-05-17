En años anteriores, los dictámenes fiscales se podían presentar hasta el 15 de julio, pero la fecha límite para presentar el dictamen fiscal del ejercicio 2022 fue el 15 de mayo de 2023. La anterior fue una de las razones por las que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitó una prórroga de un mes para la presentación del dictamen fiscal por el ejercicio 2022. En la petición al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IMCP expuso algunas razones por las que se considera necesaria dicha prórroga. Pero de acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, los argumentos y la razonabilidad de la petición no fueron suficientes para la autoridad fiscal, porque negó la prórroga, y los dictámenes vencieron el 15 de mayo de 2023. El artículo indica que esto fue informado por el propio IMCP, el 15 de mayo de 2023, a través del folio 32/2022-2023, mismo que se expone a continuación: 15 de mayo de 2023 Folio No.: 32/2022-2023 Asunto: Presentación del dictamen fiscal 2022 Negativa ante la extensión del plazo A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS FEDERADOS Y A LA MEMBRECÍA DEL IMCP El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), por medio de la Presidencia, a cargo de la Dra. Laura Grajeda Trejo, en seguimiento al folio “31/2022-2023 Solicitud de extensión del plazo para la entrega del dictamen fiscal 2022”, informa que el día de hoy 15 de mayo de 2023 a las 16:00 horas, acudimos a una reunión con el Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Lic. y M.F. Antonio Martínez Dagnino, en conjunto con el Vicepresidente General, el C.P. y P.C.FI. Héctor Amaya Estrella, así como de los presidentes de los Colegios de Contadores Públicos de México, Guadalajara y del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, que dirigen el C.P.C. Juan Manuel Puebla Domínguez, el C.P.C. Noé Coronado González y el C.P.C. Juan Antonio Rodríguez González, respectivamente, así como la suscrita en representación de las cinco regiones que conforman el IMCP. En la reunión antes referida, en donde además acudieron los Administradores Generales de Recaudación, Jurídico y Asistencia al Contribuyente, abordamos el tema de la extensión del plazo para la presentación del dictamen fiscal 2022, señalando nuestros argumentos sobre la petición referida. No obstante, la respuesta de la autoridad al respecto fue que NO se otorgará dicha ampliación. El Contribuyente Como IMCP insistiremos ante la autoridad la necesidad de la extensión de dicho plazo, teniendo como argumento lo ya expuesto en el folio 31/2022-2023, así como como la imposibilidad técnica atribuibles a fallas en el aplicativo que pueda impedir la presentación del 100% de los dictámenes el día de hoy. Hacemos un llamado a la autoridad para que reconsidere nuestra petición de ampliación del plazo, o bien se le den efectos legales y fiscales a los dictámenes que se presenten en los siguientes días. Por lo anterior, les recordamos que, la fecha límite para presentar el dictamen es hoy 15 de mayo; por ello, los exhortamos a continuar trabajando para cumplir con esta obligación. Reiteramos a la autoridad y a la sociedad que los asociados del IMCP trabajamos con los más altos estándares éticos, con el objetivo de fomentar una cultura contributiva, un civismo fiscal y un correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, en favor de nuestro país. Sin otro particular, reciban un cordial saludo. Atentamente Dra. Laura Grajeda Trejo Presidenta del CEN C.C.P. Comité Ejecutivo Nacional 2022-2023.

Con información de Fiscalia.