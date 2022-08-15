Entre los requisitos tener un título profesional en contaduría pública, conocimiento del marco tributario, reestructuras corporativas, inglés intermedio-avanzado, entre otros. El corporativo Ernst ...

Entre los requisitos tener un título profesional en contaduría pública, conocimiento del marco tributario, reestructuras corporativas, inglés intermedio-avanzado, entre otros. El corporativo Ernst & Young (EY) que proporciona servicios de consultoría fiscal en el mundo está buscando personal que le ayude con la contabilidad en The Walt Disney Company, entre otras grandes empresas estadounidenses, de acuerdo con Jonathan Ruiz, columnista de El Financiero. Según con un artículo publicado por dicho medio, la compañía EY cuenta con oficinas centrales en Londres y está ofertando varias posiciones abiertas en México con el nombre de Consultor Senior de Impuestos.

Uno de los requisitos de EY es tener un título profesional en contaduría pública, pero la lista de características también incluye lo siguiente: conocimiento del marco tributario, reestructuras corporativas, reformas, impuestos corporativos, consultoría de impuestos; indispensable experiencia manejando impuestos internacionales, con clientes multinacionales; inglés intermedio-avanzado.

Las oficinas donde se está ofertando este empleo es en Avenida Ejército Nacional, en la alcaldía de Miguel Hidalgo, y quien resulte contratado deberá estar al tanto de cómo pagan gravámenes en Wall Street, señala el columnista.

No hay contadores en Estados Unidos

De acuerdo con el diario, los contadores están escasos en Estados Unidos debido a cambios legales dicho país, principalmente por un mejor cobro de impuestos que las empresas buscan contrarrestar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la semana pasada la aprobación en el Senado del proyecto climático, sanitario y fiscal de los demócratas, que contempla inversiones por valor de miles de millones de dólares en energía limpia y bajadas en los precios de algunos medicamentos. La Ley de Reducción de la Inflación, nombre oficial del proyecto, contempla más de 400.000 millones de dólares en nuevas inversiones, casi todas centradas en dar un impulso a la industria de la energía verde en el país y a reducir las emisiones de gases contaminantes. Para financiarlo, los demócratas proponen un impuesto mínimo del 15% a las compañías con beneficios superiores a los mil millones de dólares, y reforzar la agencia de recaudación de impuestos para hacer más difícil evitar pagos, entre otras cosas, de acuerdo con Agencia EFE.

El sistema de radio pública de Estados Unidos recientemente publicó un podcast titulado ‘Si el mundo no tuviera contadores’, que aborda la escasez de profesionales en esta materia.

¿Puede el mundo de las finanzas encontrar una solución para abordar este problema?”, señala la sinopsis del programa.

En busca de contadores mexicanos

Según señala el artículo de Jonathan Ruiz, el gobierno estadounidense contratará empleados mexicanos o con permiso para trabajar, así sea remotamente desde territorio nacional.

Los contadores y auditores en Estados Unidos tienen un salario de más de tres veces por encima del sueldo mínimo federal, según el último reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales. En promedio, los contadores reciben 38.23 dólares por hora (784 MXN), lo que se traduce en 79 mil 520 dólares al año (1,629,850 MXN), pero en algunas regiones incrementan o disminuyen los salarios. En contraste, en México, los 35 mil contadores egresados en el país de los que se tiene registro, reciben en promedio 12 mil 800 pesos mensuales, de acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo. Asimismo, cifras de DataMéxico señalan que los mejores salarios promedio que recibieron contadores y auditores fueron en Nuevo León ($13.6 mil MX), Coahuila de Zaragoza ($13.3 mil MX) y Tamaulipas ($13 milMX), mientras que la fuerza laboral fue mayor en Ciudad de México (65.3 mil), Estado de México (58 mil) y Jalisco (38.1 mil).

La edad promedio de contadores y auditores fue de 41.5 años. La fuerza laboral se distribuyó en 51.5% hombres con un salario promedio de $7.98k MX y, 48.5% mujeres con un menor salario, de $6.33k MX.