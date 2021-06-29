Estas fallas técnicas han hecho que las empresas no puedan terminar su inscripción en el REPSE. El 24 de mayo empezó a operar el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). Desde ese día, la autoridad dio un plazo de 90 días para que las empresas se registren; es decir, hasta el 24 de agosto. A finales de junio, de acuerdo con Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 8 mil 9 empresas han solicitado su inscripción al REPSE. Sin embargo, solo 3 mil ya lo terminaron, y 600 han conseguido su registro. Esto representa el7% de las empresas que iniciaron el trámite.

Fallas técnicas

Este bajo porcentaje se debe a varias razones. Recientemente, algunas empresas reportaron fallas técnicas en el REPSE. En entrevista con Reforma, José Luis Lavín, socio del despacho GLZ Abogados, explicó que una de las fallas más comunes tiene que ver con el acta constitutiva. Al registrar el objeto social en el REPSE, el sistema pide también el acta; el problema es que, según el especialista, la plataforma se traba cuando se intenta subir hacer una modificación al acta. Otro problema importante es que la plataforma solamente permite un tamaño determinado para subir documentos. Esto también ha hecho que el proceso sea más lento de lo necesario.

Trámites

Además de problemas técnicos, las empresas también han reportado dificultades con los trámites. La semana pasada, Salafranca explicó que esto se debe a la dificultad de conseguir la e.firma y al objeto social. En primer lugar, las empresas no han podido conseguir citas en el SAT para tramitar la e.firma. Este es un requisito para el REPSE. La e.firma se utiliza para para verificar que la compañía esté al corriente con el IMSS, SAT e Infonavit. El segundo error principal que las empresas han cometido es que se han equivocado al llenar el objeto social en el registro. Hay que recordar que la reforma solamente permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social. Además, están los problemas con el IMSS e Infonavit. En entrevista con Reforma, Jorge Sales, socio de la firma laboral Littler, dijo que algunas empresas no han podido terminan el registro por esta situación. Al parecer, algunos contribuyentes no han podido conseguir un número de folio porque tienen adeudos en el IMSS; el problema es que en muchos casos, las empresas no sabían que existían estas deudas. Los adeudos pueden empezar desde los 50 pesos. El otro problema encontrado por Sales es la afiliación al Infonavit. Aquí, explicó que varias empresas no habían terminado la afiliación, que es un requisito para conseguir el registro. Aquí puedes leer más sobre los amparos que las empresas han presentado contra la reforma. Con información de Reforma y Milenio https://www.reforma.com/fallan-en-registrarse-empresas-especializadas/gr/ https://www.milenio.com/negocios/stps-8-mil-empresas-registro-outsourcing-legal

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