Los contribuyentes enfrentaron costos por tiempo perdido, ausentismo laboral y coyotaje para tramitar la Constancia de Situación Fiscal. Luego de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) prorrogara la obligatoriedad de la la versión 4.0 de la factura electrónica hasta el año próximo, expertos opinaron que los contribuyentes enfrentaron costos por tiempo perdido, ausentismo laboral y coyotaje para conseguir la Constancia de Situación Fiscal. Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en la versión 4.0 entrarían en vigor en julio próximo, por lo que las empresas exigieron a los trabajadores el documento con sus datos actualizados para poder timbrar los recibos de nómina. Sin embargo, el SAT anunció una nueva prórroga hasta el 1 de enero de 2023, debido a que la autoridad fiscal se vio superada para enfrentar la alta demanda de constancias fiscales que generaron largas filas de causantes afuera de sus oficinas de atención al contribuyente, señalaron los especialistas consultados por El Universal. "Fue una rudeza innecesaria que sólo provocó pérdida de tiempo y dinero para contribuyentes y empresas", dijo en entrevista con el diario, Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Asimismo, afirmó que la autoridad tuvo un mal manejo de la situación, porque quiso presentar como un mito la realidad que se veía todos los días con las largas filas de ciudadanos para tramitar la constancia. Destacó que todos los servicios como atención telefónica, los aplicativos y el chat uno a uno estaban saturados, por lo que al contribuyente no le quedó de otra más que ir de manera presencial al SAT. Con ello, el fisco reconoce que no fueron suficientes las facilidades que dio.

Saturación, estafas y fallas en el portal web

En días recientes, diversos medios reportaron que los contribuyentes se formaron por más de una hora en las largas filas del SAT, ante su molestia, bloquearon algunas avenidas por fallas en el sistema que han presentado ante la saturación de citas por el trámite de la Constancia. Asimismo, decenas de contribuyentes en Coahuila fueron estafados por una supuesta gestora que ofrece la realización de trámites ante el SAT. Además, El Universal reportó que el fisco está aprovechando el trámite de la Constancia de Situación Fiscal para realizar reclamos de adeudos por omitir el pago de impuestos por ingresos no reportados hace años, así como el cobro de multas por incumplir con la declaración anual. El integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Pablo Cervantes, coincidió en que extender el periodo de transición de la factura de nómina fue acertado, en aras de no causar un mayor daño a trabajadores y patrones.