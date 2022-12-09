De enero a septiembre de 2022, se registraron 14 millones 822 mil de notificaciones o avisos a través del Buzón Tributario El Buzón Tributario es un sistema de comunicación electrónico a través del cual se notifica cualquier acto o resolución administrativa a los contribuyentes. Esta herramienta tiene como objetivo simplificar la notificación de actos administrativos y el envío de mensajes de interés de manera ágil y segura. Además, a través de este medio, los contribuyentes presentan promociones, avisos o dan cumplimiento a requerimientos de información solicitados por el órgano recaudador de impuestos.

Buzón tributario y fiscalización

De enero a septiembre de este año, se registraron 14 millones 822 mil de notificaciones o avisos a través del Buzón Tributario a contribuyentes para solicitarles que cumplan con sus obligaciones fiscales o aclarar inconsistencias en las mismas, cifra 69.7 por ciento mayor a la de igual periodo de 2021, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) "Para la autoridad es importante porque hace más eficiente y directa la fiscalización porque ya no requiere verificadores que acudan a dejar notificaciones a los domicilios, hoy con el Buzón es inmediato el contacto con contribuyentes a los que necesita dar un aviso", dijo a Reforma Roberto Colín, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). De acuerdo con datos del fisco, en los primeros nueve meses de 2022 se realizaron notificaciones a través del Buzón Tributario como parte de su programa "Vigilancia del cumplimiento de obligaciones", que tiene como objetivo que el contribuyente efectúe oportunamente la presentación de declaraciones y pagos, además de identificar omisiones e invitar al contribuyente a regularizarse. Como parte de este programa, reportó 13 millones 405 mil notificaciones o avisos en el periodo mencionado de este año, cifra 56 por ciento mayor a la de igual lapso del 2021.