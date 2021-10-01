El Paquete Económico 2022 se enfocará en fiscalizar a los grandes contribuyentes y recuperar créditos fiscales. El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión la propuesta de Paquete Económico 2022, que se integra por los documentos con las proyecciones macroeconómicas, las propuestas de ingresos y de egresos, y diversas reformas y adecuaciones fiscales. Desde antes de que se presentara el Paquete Económico, Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, dijo que uno de los ejes centrales sería la fiscalización. De acuerdo con la Exposición de Motivos, en el ámbito de recaudación, las acciones se enfocarán a la recuperación de créditos fiscales, el aumento de los montos garantizados, así como al incremento de la presencia fiscal y la percepción de riesgo en los deudores Para la defensa del interés fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continuará con el litigio de los juicios más cuantiosos para fortalecer criterios jurídicos, evitando así interpretaciones desfavorables de los juzgadores y el seguimiento de las contradicciones de tesis a favor del fisco federal, implementando mecanismos de seguimiento y control de calidad en los procesos. Estos objetivos demuestran que, en lo que queda de la administración actual, el SAT dará prioridad a la fiscalización de los juicios más grandes; es decir, de los grandes contribuyentes.

Ya empezó la fiscalización

Durante el primer semestre del año, los créditos fiscales de los grandes contribuyentes llegaron a 370 mil millones de pesos; esto representa un aumento de 45% frente al mismo periodo de 2020. También hay que recordar los cobros millonarios que hizo el SAT el año pasado a empresas como BBVA, IBM y Walmart. En entrevista con El Economista, Karla Ortiz, integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), explicó que es una buena estrategia por parte del fisco ir por los grandes contribuyentes; sin embargo, se tiene que garantizar el Estado de derecho y que esta fiscalización se haga de forma legal. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/SAT-dara-prioridad-a-litigios-de-juicios-mas-cuantiosos-20210929-0171.html

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