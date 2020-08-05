En unos meses, el tiempo promedio en la devolución de IVA pasó de 70 a 120 días, denuncian empresarios de Nuevo León. En mayo, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) realizóuna encuesta a empresarios manufactureros sobre su percepción de la fiscalización y la devolución de IVA durante abril. La encuesta demostró que los empresarios reprobaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en varios aspectos. Uno de los problemas principales fue la demora en la devolución de IVA; la encuesta encontró que el fisco tardaba 60 días en promedio para hacer la devolución. En la encuesta siguiente, encontraron que el tiempo promedio pasó a 70 días. Ahora, la encuesta de junio encontró que el tiempo promedio pasó a 120 días. Así, entre abril y junio, el tiempo de demora se duplicó, de acuerdo con los empresarios de Nuevo León.

Se acumulan retrasos en la devolución de IVA

En circunstancias normales, una demora así sería un problema grave. Pero con la pandemia, las empresas tienen una mayor necesidad de efectivo, como explicó el presidente de la Caintra, Adrián Sada Cueva, en entrevista con Reforma. Por eso, es tan alarmante que el tiempo se haya duplicado en estos meses. De acuerdo con el experto, las demoras afectan principalmente a empresas exportadoras y pymes. En este sentido, hay que recordar que hace unas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020. Entre los cambios, se encuentran algunos que afectarán a las empresas del programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX). Las empresas del programa IMMEX que cuentan con esquema de certificación de empresas gozan de una devolución e IVA en plazos de 10, 15 o 20 días. Con la modificación, todas las empresas tendrán el tiempo de devolución normal; es decir, de 40 días. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), los tiempos de devolución podrían alargarse todavía más. En realidad, de acuerdo con Sada, estas empresas debían esperar 30 días para su devolución. De todas formas, esto era mucho mejor que el tiempo que recibían las empresas normales. Hay que recordar que estos casos de 120 días se refieren específicamente a Nuevo León. Sin embargo, el SAT ha tenido problemas y retrasos con citas y trámites en todo el país. Con información de Reforma

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