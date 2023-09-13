Un crecimiento del 15.5% en términos reales respecto al mismo período en 2021 Al cierre de junio de 2023, los estímulos fiscales al impuesto sobre la renta (ISR) y al impuesto al valor agregado (IVA) destinados a diferentes regiones del país alcanzaron una cifra histórica de 61,368 millones de pesos. Este monto representa un incremento significativo de 15,400 millones de pesos en comparación con el mismo período en 2021, marcando un crecimiento del 15.5% en términos reales. Según un comunicado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), estos estímulos fiscales se han aplicado en conjunto desde el primer año en que los estímulos Frontera Norte, Sur y Chetumal se unificaron en 2021. La medida ha beneficiado a un total de 181,402 contribuyentes en la frontera norte y 11,263 contribuyentes en la frontera sur. La implementación de los decretos de estímulos fiscales para la frontera norte en 2019 y para la frontera sur en 2021 se ha considerado como un mecanismo efectivo para estimular y aumentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de empleos en estas regiones estratégicas del país. Entre los principales estímulos fiscales se encuentran un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del ISR causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, así como un crédito fiscal igual al 50% de la tasa del IVA, que se aplica de forma directa, reduciendo el IVA efectivo al 8% en las operaciones. Además de los estímulos en las fronteras norte y sur, en 2021 también entró en vigor el estímulo de la zona libre de Chetumal, que otorga beneficios fiscales en materia del impuesto general de importación (IGI) y el Derecho de Trámite Aduanero. Esta iniciativa ha contribuido a promover el comercio y el desarrollo económico en la región sureste del país.