El área del SAT con más funcionarios denunciados por corrupción fue la Administración General de Aduanas, con el 77.6% del total. El número de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que entre enero y septiembre de 2020 fueron ligados a casos de corrupción incrementó en 144% respecto al año anterior. El órgano interno de control del SAT recibió 210 denuncias de corrupción. Lo que representa un incremento del 96% respecto al mismo periodo de 2019. Estas denuncias involucraron a un total de 563 trabajadores del SAT, lo que a su vez es un incremento del 144% respecto a los 231 funcionarios de la dependencia que fueron investigados el año pasado. Dentro de las áreas del SAT, la que presentó el mayor número de denuncias fue la Administración General de Aduanas, con 132. Esto es un incremento del 78%. Las denuncias involucran a 437 funcionarios. Esto es el 77.6% del total de funcionarios de esa área denunciados por actos de corrupción. Estas cifras parecen confirmar lo dicho por Horacio Duarte Olivares, administrador general de aduanas, cuando en julio pasado aseguró que el gobierno mexicano no controla algunas de las aduanas del país. En consecuencia se determinó militarizar su operación. El segundo lugar en casos de corrupción lo ocupa la Administración General de Servicios al Contribuyente, con un total de 45 denuncias y 54 servidores públicos implicados. Esto es el 9.6% del total. La tercera posición es para AdministraciónGeneral de Auditoría Fiscal, con 14 denuncias y 38 servidores públicos. Esto es el 6.7% del total. Por las denuncias recibidas y procesadas por el órgano interno de control del SAT, se hicieron 47 denuncias ante la Fiscalía General de la República contra 88 servidores públicos. El 14% de las denuncias fueron por ejercicio ilícito del servicio público, 13% por acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos y 8% por cohecho.

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