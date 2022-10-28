Durante el tercer trimestre de 2022, Grupo La Comer pagó 125 millones de pesos para solventar las observaciones del SAT respecto del año 2004

A través de un comunicado, la cadena comercial Grupo La Comer informó que pagó 125 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), esto para finiquitar unas observaciones correspondientes a 2004.

“La autoridad ha insistido en aplicar sus criterios internos en algunos temas, por lo que durante el tercer trimestre de 2022 se pagaron 125 millones de pesos para solventar las observaciones del SAT respecto del año 2004″, indicó en un reporte.

Además, detalló que el nuevo pago por 125 millones de pesos representa un efecto neto en los resultados de la empresa de aproximadamente 65 millones de pesos. De acuerdo con datos de Reforma, apenas en diciembre de 2021, La Comer reveló que tuvo que hacer un pago al fisco por 426 millones de pesos por la venta de 160 tiendas a Soriana, en 2015, con el fin de no iniciar una disputa penal con el SAT. La firma detalló que su utilidad de operación en el tercer trimestre del año fue de 486 millones de pesos, lo que representó una caída de 1.5 por ciento anual por mayores gastos, especialmente el pago al SAT y mayores costos en energía eléctrica. “Las autoridades fiscales en México en los últimos años han tenido posturas mucho más agresivas con los contribuyentes, lo cual ha resultado en que varias empresas hayan llegado a acuerdos extrajudiciales con el SAT (la autoridad fiscal mexicana) para realizar pagos por montos relevantes”, comentaron en su reporte financiero. Cabe destacar que entre julio y septiembre del 2022, la cadena de autoservicio La Comer elevó en 13.9 por ciento anual sus ingresos, al acumular 8 mil 358 millones de pesos. Como reportamos, larecaudación de grandes contribuyentes aumentó 20.7 por ciento al cierre de junio en comparación con un mismo mes de 2021, descontando retenciones de algunos impuestos.