Quienes roban la contraseña o la e.firma presentan la declaración de los contribuyentes con la finalidad de solicitar la devolución de impuestos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó por robo de la firma electrónica (e.firma) durante las dos primeras semanas de la presentación de la Declaración Anual 2021. El órgano perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico informó que el robo se detectó en cuentas bancarias distintas a las de los contribuyentes titulares de los medios de autenticación, aperturadas principalmente en BBVA Bancomer, Banco Afirme y Banco Azteca. Ademas, el fisco explicó que quienes roban la contraseña o la e.firma presentan la declaración de los contribuyentes con la finalidad de solicitar la devolución de los saldos a favor del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Como reportamos en El Contribuyente, desde inicios de abril, diversos usuarios han recibido mensajes en su celular con supuestos saldos a favor; sin embargo, es una trampa para robar datos personales. Ante el robo de las contraseñas de los contribuyentes, el SAT recomendó presentar su queja o denuncia al número de teléfono 558 852 2222, así como desde el extranjero: +52 558 852 2222 (Quejas y denuncias) y [email protected]