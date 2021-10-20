El manual podrás descargarlo de manera gratuita desde la página de la procuraduría.

El manual podrás descargarlo de manera gratuita desde la página de la procuraduría.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó un Manual de orientación tributaria, para los jóvenes que están por entrar al mundo laboral. El objetivo del manual es que los contribuyentes tengan acceso a la información necesaria en materia tributaria, explicada de manera sencilla. Entre los temas que se exponen en el manual se encuentran los siguientes:

Qué son las contribuciones.

La información tributaria para cumplir con las obligaciones fiscales.

Los diferentes regímenes fiscales que existen.

Cuáles son las deducciones personales.

Las obligaciones fiscales que se tienen ante el IMSS e Infonavit.

Así como el papel de la Prodecon como ombudsperson fiscal que defiende los derechos de los contribuyentes.

El manual forma parte de Prodecon jóvenes, proyecto para informar a los contribuyentes respecto de sus derechos y obligaciones al momento de iniciar su vida laboral. Puedes ver el Manual de orientación tributaria que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: septiembre de 2021.

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