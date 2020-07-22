El trámite para la inscripción de personas morales en el RFC no se puede hacer por internet, por lo que las nuevas empresas no pueden facturar Debido a la pandemia causada por el COVID-19, el Servi...

El trámite para la inscripción de personas morales en el RFC no se puede hacer por internet, por lo que las nuevas empresas no pueden facturar Debido a la pandemia causada por el COVID-19, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tenido varios problemas para agendar citas presenciales. Por ejemplo, a inicios de junio, el SAT de Nuevo León estaba tan saturado que no lograba dar cita a los contribuyentes que buscan cerrar sus empresas. Por eso, muchos de ellos no podían darse de baja del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Después, se dio a conocer que algo similar pasaba en otras ciudades del país y con otros trámites. Durante junio, por ejemplo, era casi imposible conseguir una cita presencial en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A lo largo de todo el mes, de acuerdo con El Financiero, no hubo espacios disponibles para tramitar la e.firma.

El SAT, sin citas para alta de personas morales

Ahora, el problema alcanzó las citas para alta de personas morales. De acuerdo con información de Impuestum, el SAT lleva más de dos meses sin publicar citas para que las personas morales se den de alta en el RFC. Gilda Herrero, directora general de Impuestum Contadores, dijo que sus clientes han intentado conseguir cita en el SAT desde hace más de seis semanas. Este es el último trámite que las empresas necesitan para empezar sus actividades. Lo mismo pasó con Alejo Gómez, fundador de Asesores Fiscales, quien ha buscado citas desde el 15 de mayo. De acuerdo con los especialistas, no existe una opción para hacer el trámite de forma digital. Así, las empresas deberán esperar hasta que las oficinas del fisco regresen a la normalidad. De todo esto se deriva otro problema: las nuevas empresas no operan, lo que reduce la recaudación durante la pandemia. En este sentido, el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL) presentó recientemente algunas sugerencias para que el SAT resuelva esta situación:

En primer lugar, el fisco debe trabajar en procesos alternos de atención a los contribuyentes, con herramientas a distancia.

También deben asegurarse de que la atención a contribuyentes se dé a través de plataformas actualizadas para evitar problemas técnicos.

Por último, abrir la posibilidad de hacer trámites a distancia de forma provisional. Cuando todo regrese a la normalidad, algunos datos se confirmarán presencialmente.

Según el ICPNL, estas medidas servirán para el problema de darse de alta en el RFC, pero también en otros que se darán más adelante como el cierre de empresas y la renovación de la e.firma.

Con información de Impuestum y ABC Noticias.

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