El nuevo RESICO contiene muchos beneficios para las personas físicas del sector primario.

Ayer el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó en un comunicado las facilidades y ventajas de cambiarse al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). El SAT también señaló que cualquier persona física en el Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, en el Régimen de Incorporación Fiscal, en el Régimen de Arrendamiento o en el de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Pesqueras y Silvícolas podrá cambiarse al RESICO a partir de 2022. De acuerdo con el SAT, estos son los beneficios del cambio para quienes actualmente pertenezcan a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras:

Si tienen ingresos facturados por menos de 900 mil pesos al año, estarán exentos de pago en el RESICO.

Si tienen ingresos entre 900 mil y 3 millones 500 mil pesos, pagarán menos de lo que pagan actualmente.

No tendrán que preocuparse por deducir sus gastos, pero sí obtendrán el máximo de beneficios como si lo hubieran hecho.

Por último, el SAT les dará las declaraciones prellenada, por lo que no necesitarán la asistencia de un contador.

El comunicado también menciona que se mantienen otras facilidades administrativas para el sector primario. En primer lugar, la retención de 4% del ISR; además, la devolución del IEPS pagado en la adquisición de diésel.

99% de contribuyentes exentos de pago

De acuerdo con el comunicado, el 99.2% de las personas físicas en el sector primario tienen ingresos anuales menores a 900 mil pesos, por lo que estarían exentos de pago en el RESICO. Además, solamente el 0.29% de personas físicas de este sector tienen ingresos mayores a 3 millones 500 mil pesos; es decir, menos de cinco mil contribuyentes quedarían fuera del régimen. El fisco dijo que también está trabajando en una facilidad administrativa para incorporar al RESICO a los contribuyentes que formen parte de organizaciones con fines no lucrativos. Esto incluye uniones de crédito, sociedades cooperativas, fondos de aseguramiento, sociedades de producción rural, asociaciones agrícolas o ganaderas y a más de 38 mil contribuyentes.

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