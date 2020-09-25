También se propone incluir dentro del secreto fiscal la obligación de proteger las imágenes o cualquier material obtenido durante una verificación de la autoridad fiscal.

Uno de los cambios fiscales propuestos por el ejecutivo federal está relacionado con el secreto fiscal, y con una propuesta de cambio para que la autoridad fiscal pueda usar cámaras y grabadoras al ejercer sus facultades de comprobación. El secreto fiscal es una obligación establecida en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Dicha disposición establece lo siguiente: “El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación”. Se supone que el “secreto fiscal” es para proteger a los contribuyentes, pero la autoridad fiscal también lo ha usado para reservar información que por su naturaleza es pública, como la de créditos fiscales cancelados. Como parte de la Miscelánea Fiscal para 2021 se propone reformar el mencionado artículo 69 del CFF. Esto para incluir dentro de la obligación de guardar absoluta reserva, a las imágenes y cualquier material recabado por la autoridad fiscal a través del uso de herramientas tecnológicas.

Casos de excepción a la reserva o “secreto fiscal”

La reserva conocida como “secreto fiscal” no es absoluta, porque permite casos de excepción. En este contexto, el ejecutivo federal explicó que se incorporará como una excepción a la reserva de lo que recabe el SAT con cámaras y grabadoras, la obligación prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales relativa a la obligación de proporcionar la información que requieran el ministerio público y la policía, respecto de las investigaciones de hechos delictivos concretos. El objetivo de esta excepción es contribuir al esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, en un marco de respeto de los derechos humanos.

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