El avance de la sociedad contemporánea ha impulsado el desarrollo de una economía cada vez más globalizada e interconectada a través de un innovador sistema financiero mundial. Ante este contexto, los desastres naturales como los huracanes y los terremotos ocurridos en una determinada región pueden influir en los principales y más importantes mercados de materias primas. El comercio mundial, a través de las grandes potencias industriales, ha configurado la división internacional del trabajo. De esta manera, cada país del mundo ha asumido un papel dentro de este gran ecosistema económico. A pesar de las grandes ventajas que ha significado esta organización de la producción, entre países productores de mercancías finales y países productores de materias primas, es un sistema que por sus propias características cuenta con un alto nivel de vulnerabilidad.

¿Cómo reaccionan los mercados ante los desastres naturales?

Antes de realizar un análisis sobre las principales consecuencias que traen consigo los desastres naturales como las tormentas y los huracanes, podemos tomar como ejemplo otros factores mucho más conocidos en la historia reciente. Al estudiar el mercado petrolero mundial, uno de los más importantes e influyentes para la actual economía globalizada, es posible observar múltiples variaciones en las últimas dos décadas. A través de un breve análisis referencial es posible conocer más en detalle las implicaciones que poseen los cambios en la producción de una nación con respecto a las demás. Análisis de gran relevancia y que deben ser tomados en cuenta a la hora de realizar actividades de trading como operar con materias primas en Tickmill. Durante los primeros diez años del siglo XXI, los precios del crudo a nivel mundial fueron protagonistas de un considerable aumento en su valor, así como un crecimiento en su producción. Una oferta más grande y valorada que fue acogida por los países importadores debido a su gran demanda de crudo. Sin embargo, el auge en los precios internacionales de esta relevante materia prima sufrió una importante caída a mediados del 2012-2013. La caída afectó principalmente a los países productores de petróleo, como los miembros de la OPEP.

¿Por qué bajaron los precios del petróleo en el mercado mundial y cómo se relaciona con los efectos de los desastres naturales?

El motivo es muy simple y su relación con los efectos de los desastres naturales se puede ubicar al analizar la influencia de una sola nación en relación al resto del mundo. Estados Unidos, el principal país importador de materias primas, entre las que se destaca el petróleo, redujo considerablemente su demanda en los mercados. Esto no quiere decir que la potencia dejó de consumir derivados fósiles. Lo que ocurrió fue el aumento de su propia producción nacional a través del polémico fracking. De esta manera, un acontecimiento nacional, que se pudiera considerar aislado, tuvo la capacidad de afectar e influir sobre cientos de países en todo el mundo. Lo mismo ocurre con los huracanes y las tormentas, que generan terribles daños en los tejidos productivos de determinadas naciones. Tomemos como ejemplo a Colombia, uno de los principales proveedores de café en el mercado mundial. Si este país sufriera un desastre natural que impidiera su exportación de café durante, al menos, un semestre entero, el mercado de cafetero internacional sufría un importante vacío, debido a la reducción de la oferta. Asimismo, una menor oferta de materias primas, o en este caso de granos de café, influye en la economía de los países importadores y exportadores de café en diferentes proporciones. El café sería protagonista de una importante alza en sus precios debido a la existencia de una mejor oferta y los países productores pudieran, además, aumentar su producción con el objetivo de suplir el vacío.

Oferta y demanda de los mercados de materias primas

Los principales mercados de materias primas del mundo se encuentran permanentemente a la expectativa de cualquier acontecimiento (natural, político, militar) que pudiera interrumpir el flujo regular de mercancías primarias. Los desastres naturales son uno de los factores más comunes a los que la economía mundial debe sobreponerse continuamente. Los daños y el deterioro causado por los desastres naturales no solo afectan la integridad de la economía del país en cuestión. Además, la inevitable interrupción de los procesos productivos tienden a reflejarse rápidamente en la estabilidad de los mercados de materias primas. Son situaciones que los inversionistas no pueden prever con grandes periodos de anticipación. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de tomar las decisiones correctas en el momento justo y así evitar grandes pérdidas. Los inversores no deben convertirse en estudiosos del tiempo y el clima. Asimismo, es su deber analizar todos los factores que pueden influir en los precios internacionales de las materias primas. De esta manera, tienen la posibilidad de proteger su capital ante desastres naturales. Incluso, pueden registrar ganancias al proyectar correctamente los efectos de los huracanes y tornados sobre la futura relación entre la oferta y la demanda, y el precio final de la materia prima en dicho contexto.