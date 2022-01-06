Prevén que la eliminación de la clave de uso del comprobante fiscal “P01 - Por definir”, generará diversos problemas en la implementación y en la expedición del CFDI 4.0.

Prevén que la eliminación de la clave de uso del comprobante fiscal “P01 - Por definir”, generará diversos problemas en la implementación y en la expedición del CFDI 4.0.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente oficializó la nueva versión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Se trata del CFDI 4.0. El CFDI 4.0 entró en vigor a partir del 1 de enero, pero su uso obligatorio iniciará el 1 de mayo. Mientras tanto, los contribuyentes pueden seguir emitiendo el CFDI 3.3.

Reconfiguración del catálogo de uso del comprobante

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, uno de los cambios trascendentes de la nueva versión del CFDI, es la reconfiguración del catálogo de uso del comprobante. Este dato sirve para indicar qué uso le dará el receptor al comprobante fiscal, según las opciones del catálogo.

Clave “P01 - Por definir”

El artículo indica que en la versión 3.3 del CFDI, el catálogo prevé la clave “P01 - Por definir”, que se utiliza cuando el receptor no tiene definido en ese momento el uso que se le dará a ese comprobante. Con la Reforma Fiscal para 2022, se establece que en la emisión de comprobantes fiscales “se debe indicar la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal”. El nuevo requisito se estableció en la fracción IV, del artículo 29-A, del Código Fiscal de la Federación (CFF). En el artículo de Fiscalia se explica que el cambio no había causado inquietud, porque era algo que se aplicaba desde la versión 3.3 del CFDI. Pero se señala que se detectó un problema para los contribuyentes al darse a conocer el nuevo catálogo de uso de comprobantes para el CFDI 4.0, en el que se elimina el concepto “P01 - Por definir”. Inclusive, el artículo indica que en una de las preguntas frecuentes contenidas en la Guía de llenado del CFDI 4.0, se establece que si al CFDI se le dará un uso distinto a aquel con que se expidió, deberá cancelarse y emitirse uno nuevo: 1. ¿Se deberá cancelar el CFDI cuando el receptor dará un uso diferente al señalado en el campo UsoCFDI? Sí se debe cancelar y sustituir por el CFDI que contenga la clave del UsoCFDI correcta. Ficalia prevé que esto generará diversos problemas en la implementación y en la expedición del CFDI 4.0, puesto que los contribuyentes estarán obligados a definir el uso que le darán al comprobante desde el momento de su expedición.

Con información de Fiscalia.

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