En la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde se pueden realizar trámites y consultas de un sinfín de asuntos, consultar y estar al tanto de las noticias, ya no solo de nuestra región, localidad o país, sino de la otra punta del mundo, estar en continuo contacto con las personas que nos interesan estén donde estén. Todo esto es posible debido a la existencia y popularización de Internet, la red de redes ha marcado un antes y un después en las vidas de prácticamente todas las personas. Su llegada modificó el mundo para siempre en un gran número de ámbitos y si hoy en día no pudiésemos disponer de ella también nos paralizaríamos, ya que se ha vuelto imprescindible en nuestras vidas hasta un punto que muy poca gente es consciente. Al principio, era usada para obtener diferentes formas de ocio y establecer comunicaciones con todas aquellas personas que se encontraban lejos, facilitando mucho las relaciones personales en casos en los cuales no era posible estar físicamente cerca. Sin embargo, a medida que han avanzado los años, esta ha ido formando parte de muchos de los procesos y actos que realizamos en nuestro día a día, hasta llegar a la actualidad, en la que no somos nadie si no llevamos un teléfono móvil en el bolsillo, donde podamos tener acceso en un minuto a toda aquella información que necesitemos, desde nuestro correo electrónico hasta mensajería instantánea con el mundo entero, pasando por comprobar nuestras finanzas o buscar empleo, parece que estamos desnudos sino lo llevamos. Por todas estas razones hoy en día muchos trámites y procesos burocráticos requieren tener acceso a Internet para que puedan ser llevados a cabo. Para ello hay que tener un código o algo que nos identifique a cada ciudadano y poder realizar diferentes trámites oficiales. En el caso de México lo que permite realizar innumerables operaciones o trámites telemáticas es el CURP, es decir, la clave única del registro de población. De este modo si usted tiene pensado realizar algún trámite o solicitud telemática es necesario consultar tu CURP en Jalisco. Hoy en día en el estado de Jalisco son innumerables los trámites que pueden realizarse de manera rápida y sencilla al obtenerlo en la APF (Administración Pública Federal).

¿Qué es el CURP?

Cuando vea que necesita el CURP para poder acceder a un empleo o un crédito bancario no se asuste, es un código alfanumérico de 18 caracteres que garantiza la identidad única de la persona que lo adquiere para poder verificar su identidad y realizar trámites importantes.

¿Qué se necesita para obtener el CURP?

Obtenerlo es sencillo y gratuito, solo son necesarios disponer de los datos básicos de la persona que desea obtenerlo, el nombre completo, su fecha de nacimiento, el género y el estado en el que se ha nacido. Hay que buscar la página oficial, cubrir los campos anteriormente citados y insertar un código de validación que nos llegará. Tan fácil y sencillo como parece, solamente hay que fijarse en escribir los datos correctamente, ya que sino una vez expedido si notificamos algún error en este tendremos que realizar papeleo y solicitar la modificación de los datos para poder realizar las operaciones correctamente y que figuren los datos correctos y que así no haya problemas posteriores. Una vez que se ha comprobado que todo está correcto, hay que darle a descargar y obtener los diferentes curps que se encuentran disponibles. Así pues, ya disponemos de nuestro número de identificación CURP para realizar aquellos trámites que necesitemos sin tener que salir de casa. Además, no solo los mexicanos de nacimiento se pueden hacer con él, sino que también está disponible para todos aquellos que residan en suelo mexicano, facilitándoles la maniobra de todos aquellos procesos o trámites que tengan que realizar en la Administración Pública.

¿Para qué es necesario y qué utilidad tiene?

Es un código muy necesario ya que se le solicita a los mexicanos para realizar diversos trámites que pueden tener lugar en la vida diaria de todos ellos. Algunos de estos trámites son: matricular y anotar a los niños en guarderías y escuelas, tramitar la obtención o renovación del pasaporte para poder realizar viajes y salir del país, realizar las diferentes declaraciones para efectuar el pago de impuestos con el estado y la hacienda pública, solicitar acceso a diferentes puestos de trabajo, pedir cita en diversos centros de salud o médicos especialistas y también para poder realizar la solicitud de un préstamo bancario. Como se ha podido comprobar esta sencilla secuencia de letras y números se ha vuelto casi imprescindible para realizar un sinfín de operaciones y trámites en el país mexicano, tanto para los residentes como para los mexicanos que residen fuera pero necesitan pedir documentación o préstamos o realizar consultas o trámites con la federación pública.