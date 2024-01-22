El Plan Maestro 2024 anunciado por el SAT se enfoca específicamente en la implementación de tecnología avanzada El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su ambicioso Plan Maestro 202...

El Plan Maestro 2024 anunciado por el SAT se enfoca específicamente en la implementación de tecnología avanzada El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su ambicioso Plan Maestro 2024, con el objetivo de mantener y superar la recaudación histórica de 4 billones 517 mil 730 millones de pesos lograda en 2023. Este plan se centra en la aplicación de tecnologías avanzadas y en el fortalecimiento de la atención al contribuyente.

Implementación de Inteligencia Artificial en fiscalización

El SAT planea utilizar Inteligencia Artificial (IA), incluyendo analítica de grafos y machine learning, para clasificar a los contribuyentes de riesgo, identificar redes de elusión y evasión fiscal, y detectar inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Esta tecnología se enfocará en sectores clave como automotriz, bebidas alcohólicas, cigarros, construcción, farmacéutico, hidrocarburos, logística, plataformas tecnológicas, servicios inmobiliarios, seguros, servicios financieros y transporte.

Fortalecimiento de la fiscalización en áreas específicas

El plan también incluye una mayor fiscalización en esquemas de fideicomisos, empresas de intermediación crediticia, plataformas tecnológicas, comercio y cobros electrónicos, operaciones de comercio exterior, y combate al contrabando. Se prestará especial atención al cumplimiento de obligaciones de controles volumétricos.

Mejoras en la atención al contribuyente

Para mejorar la eficiencia en la atención, el SAT se compromete a atender las solicitudes de citas dentro de los primeros 10 días hábiles. Además, se abrirán nuevas oficinas de atención en los cinco estados con mayor demanda, sumándose a las 157 existentes en el país. Se reforzará el programa de Oficina Móvil para acercar los servicios a lugares de difícil acceso y brindar atención prioritaria a grupos vulnerables.

Incremento de la presencia jurídica

En el ámbito jurídico, el SAT aumentará su presencia ante los órganos jurisdiccionales mediante acciones de litigio en defensa del interés fiscal, reforzando así su compromiso con la legalidad y el cumplimiento fiscal.