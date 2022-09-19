La mayor baja fue en el rubro de personal de enlace con una baja de 3 mil 753 personas, ahora solo hay 10 mil 877 empleados en ese puesto cuando en el primer semestre de 2021 eran 14 mil 630

La mayor baja fue en el rubro de personal de enlace con una baja de 3 mil 753 personas, ahora solo hay 10 mil 877 empleados en ese puesto cuando en el primer semestre de 2021 eran 14 mil 630

En 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) despidió a casi 6 mil personas, de acuerdo con un análisis de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León.

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre del primer semestre de este año el SAT informó contar con 25,526 empleados, cuando en el mismo periodo de 2021 ese número era de 31 mil 449.

La mayor baja fue en el rubro de personal de enlace con una baja de 3 mil 753 personas, ahora solo hay 10 mil 877 empleados en ese puesto cuando en el primer semestre de 2021 eran 14 mil 630; le sigue, el de personal operativo, al disminuir en 1,467 y el de jefe de departamento 433.

Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, calificó de desatinadas las decisiones del SAT, sobre todo cuando sigue imperando una grave problemática en el tema de citas.

“Sabemos que los contribuyentes siguen batallando muchísimo para obtener una cita, nos comparten los afectados que existe un mercado negro para programar citas en el SAT, lo cual nos parece inconcebible pues es un servicio gratuito y este gobierno federal ha manifestado innumerables ocasiones que habrá tolerancia cero a la corrupción”, expresó.

Como reportamos, con la finalidad de reducir costos, el año pasado el SAT redujo su personal, quedando con una cifra de 31,449 empleados, es decir, 1,020 trabajadores menos en relación con el mismo periodo de 2020. Para el primer semestre de 2021, el organismo cuenta con 31,449 trabajadores, es decir, 4,418 empleos menos que en el mismo período de 2018, lo que significa una disminución del 12.31 por ciento del personal.

En su momento, el director general de la Coparmex Nuevo León, Iván Rivas Rodríguez, demandó a la autoridad fiscal federal reconsiderar la disminución de personal, debido a que no satisface las necesidades de los contribuyentes.