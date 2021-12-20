Como titular de la PFF, Romero Aranda impulsó la reforma fiscal penal contra las factureras y la reforma de la ley de outsourcing. El miércoles pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Félix Medina Padilla como nuevo Procurador Fiscal de la Federación (PFF), en sustitución de Carlos Romero Aranda. Ante el nombramiento Padilla al frente de la PFF, especialistas opinaron que se deberá continuar con el combate a la evasión fiscal, no sólo disuadiendo los contribuyentes, sino persiguiendo a todos los que quebrantan la ley. . Juvenal Lobato, catedrático de la UNAM, señaló a El Economista que una de las modificaciones más importantes de la reforma fiscal fue el endurecimiento de las leyes en materia fiscal penal. “Se vio como un mecanismo para presionar, para disuadir a los contribuyentes de no cometer prácticas indebidas, como los delitos fiscales. Incluso, se planteó la idea de que no era necesario iniciar procesos penales si los causantes se autocorregían”, dijo en entrevista con dicho medio. Por otro lado, Karla Ortiz, integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), señaló que la Procuraduría tiene como reto continuar con la política del Ejecutivo Federal y, sobre todo, la defensoría de la administración. “Se ha hecho un gran esfuerzo para combatir la evasión fiscal, pero siempre hay que tener cuidado para respetar los procedimientos y derechos fundamentales” comentó.

Aranda vs factureras

Como titular de la PFF, Romero Aranda impulsó la reforma fiscal penal contra las factureras y la reforma de la ley de outsourcing. En julio del año pasado denunció a 43 factureras acusadas por defraudación fiscal y lavado de dinero. Esta semana, Proceso reveló que Romero Aranda es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos nexos con operaciones ligadas a la evasión de impuestos. De acuerdo con Forbes, las investigaciones surgieron luego de que colaboradores cercanos al senador morenista Ricardo Monreal y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O denunciaron presuntos hechos de extorsión. Romero Aranda firmó al menos dos denuncias penales contra los 31 científicos de Conacyt acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero y desvío de recursos; además de denuncias contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont.