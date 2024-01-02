Contribuyentes podrán seguir emitiendo sus facturas en la versión 2.0 durante este periodo de transición El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio un paso significativo en la mejora de los...

Contribuyentes podrán seguir emitiendo sus facturas en la versión 2.0 durante este periodo de transición El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio un paso significativo en la mejora de los procesos de emisión de comprobantes fiscales y sus complementos. El 28 de septiembre de 2023, el SAT publicó la versión 3.0 de los comprobantes fiscales, que entró en vigor el 25 de noviembre del mismo año.

Periodo de transición extendido para los contribuyentes

En un esfuerzo por facilitar la adaptación a la nueva versión, el SAT ha extendido el periodo de convivencia de las versiones 2.0 y 3.0 de los comprobantes fiscales hasta el 31 de marzo de 2024. Esta medida permite a los contribuyentes continuar emitiendo sus facturas en la versión 2.0 durante este periodo de transición.

Finalización de la prórroga para el complemento Carta Porte

El 31 de diciembre de 2023 marcó el fin de la prórroga para la no aplicación de multas y sanciones relacionadas con la emisión del Complemento Carta Porte, como lo establece la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Este complemento es esencial para amparar el traslado de bienes y mercancías en territorio nacional, proporcionando detalles del transporte, ubicaciones y medios utilizados. El SAT en un comunicado reafirmó su compromiso con los contribuyentes y la seguridad de los prestadores de servicios de transporte. Asimismo, el fisco señaló que el uso del complemento Carta Porte proporciona confianza y certeza jurídica a los transportistas, contribuyendo a combatir el contrabando y el uso ilegal de medios de transporte para actividades ilícitas.

Obligatoriedad y generación del complemento Carta Porte

Desde el 1 de enero de 2022, el complemento Carta Porte es obligatorio. Los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, pueden generar sus facturas electrónicas con este complemento a través de los servicios gratuitos del SAT y mediante Proveedores Autorizados de Certificación.

SAT proporciona recursos para el contribuyente

Para obtener más información sobre el complemento Carta Porte y la facturación electrónica, los contribuyentes pueden visitar los sitios web del SAT: Carta Porte y Complemento Carta Porte. Además, para resolver dudas, pueden contactar a MarcaSAT al 55 627 22 728 en México o al (+52) 55 627 22 728 desde el extranjero.