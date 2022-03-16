El presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex destacó que hay una afectación a los contribuyentes por la falta de citas del SAT. Las citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue...

El presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex destacó que hay una afectación a los contribuyentes por la falta de citas del SAT. Las citas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) siguen tardando y es un tema muy urgente de resolver, debido a que está haciendo más lenta la forma de hacer negocios en México. Lo anterior lo indicó el presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Domingo Ruiz López. En una entrevista con El Financiero, el especialista afirmó que “la insuficiencia de citas del SAT continúa siendo un problema, no es tan grave como llegó a estar, pero tampoco está solucionado”. Aunque reconoció el establecimiento de la herramienta fila virtual, Ruiz López destacó que hay una afectación a los contribuyentes por la falta de citas. El integrante de la Coparmex dijo al diario que todavía estamos lejos de tener la solución y de tener citas ágiles, para la realización de algunos trámites.

Problemas por la falta de citas del SAT

Para explicar los problemas que los contribuyentes pueden tener por la falta de citas, el especialista expuso los siguientes ejemplos:

Hay ciertas operaciones de fusión de sociedades, para las cuales se tienen 30 días para presentar unos avisos ante el SAT, y eso es solamente mediante cita, y en 30 días no tienes una cita.

Si constituyes una empresa te vas a tardar mucho tiempo en tener tu RFC, y eso te impide tener tu cuenta bancaria y empezar a operar.

Todos los mayores de edad que ahora están obligados a tener su RFC no pueden conseguirlo.

Si hay algún error en el RFC, para algún trámite que se tenga que hacer, no se puede ir a hacer la aclaración.

Ruiz López dijo que el sistema de citas aún está “atoradísimo”, pero reconoció que lo que sí resolvió el SAT, con las aplicaciones CitaSAT y fila virtual, fue reducir o acabar con el tema del coyotaje, porque se daba el hecho de que la gente comenzó a vender citas a cambio de un dinero. Puedes ver la nota que publicó El Financiero aquí / Página: 10 / Fecha de publicación: 15 de marzo de 2022.