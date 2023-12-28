Esta medida reduce la carga administrativa y simplifica el proceso de declaración anual El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente presentó la versión 2.3.2. del formulario de declaración anual de personas morales. Dicho formulario se utilizará para la presentación de la declaración anual de las personas morales por el ejercicio 2023. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, uno de los cambios más destacados en la nueva versión del formulario, es que la autoridad ya no solicitará, como parte de la declaración anual de las personas morales, la presentación de los siguientes estados financieros:

Estado de flujo de efectivo

Estado de cambios en el capital contable.

En el artículo se indica que lo anterior es un paso significativo hacia la simplificación de los procesos fiscales. Fiscalia informó que esta modificación fue recibida con interés y aprobación por parte de empresas y contadores. Esto se debe a que reduce la carga administrativa y simplifica el proceso de declaración anual. Pero señaló que las empresas aún deben proporcionar información financiera precisa y completa en otros aspectos de la declaración anual, como el balance general y el estado de resultados.