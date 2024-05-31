Si quieres conocer cómo la inteligencia artificial está afectando aspectos sumamente importantes de los negocios como la estrategia empresarial, la toma de decisiones e inclusive sus modelos de ingreso, un curso de ciencia de datos es una gran opción para entender el análisis que hace un científico de datos y por qué tiene que conocer de inteligencia artificial. Cuando se piensa en inteligencia artificial es común que el concepto remita a historias de ciencia ficción, fantásticas, que tienen que ver con robots conscientes de sí mismos. La realidad de las cosas es que la inteligencia artificial existe, pero aún no se han logrado características tan avanzadas. La manera en la que las personas se relacionan con la inteligencia artificial en su día a día es más pasiva que activa. Las empresas la utilizan para procesar cuantiosas cantidades de datos (o Big Data) que genera el humano día a día con el objetivo de llegar a conclusiones que les puedan resultar beneficiosas. En la ciencia de datos o Data Science, la inteligencia artificial es particularmente útil para un área que se conoce como Machine Learning, en español aprendizaje automático. Con ella se crean algoritmos: una serie de procesos computacionales escritos con código para el análisis de información. La importancia que tienen estos algoritmos es el hecho de que pueden aprender por sí mismos a analizar de mejor forma los datos que procesan.

La optimización de procesos representa una optimización de recursos

Imagina el siguiente escenario hipotético: una empresa de bienes congelados envía de punto A a punto B diez mil cargamentos de mariscos. El 20% del envío llega en mal estado. La empresa necesita saber por qué; algunas posibles hipótesis que tiene la compañía son que los cargamentos no llegan lo suficientemente rápido hacia su destino, los congeladores en los que va el cargamento no está lo suficientemente frío y que el proceso de congelamiento de los mariscos no es lo suficientemente efectivo. A través de la ciencia de datos y el uso de aprendizaje automático, el científico de datos podría ejercer un análisis capaz de probar cada una de estas hipótesis. Hay un problema en la cadena de suministros, por el cual se han perdido dos mil cargamentos de mariscos: con la aplicación de Data Science es posible optimizar los procesos de la empresa, generando una optimización de recursos en tanto que se prevén posibles problemas en la cadena de suministros. Un curso en ciencia de datos es una alternativa para aquellas personas que quieran desempeñarse profesionalmente en un área tecnológica que puede otorgar solución a problemas que las compañías enfrentan en sus operaciones, logrando inclusive ejercer un cambio en su estrategia empresarial.

La ciencia de datos y los efectos positivos que tiene sobre la detección de fraude y la seguridad

Las empresas que tienden a ser más grandes están sujetas a ataques cibernéticos. Estos comprometen la información de las empresas, generando una brecha de seguridad que tiene costos altísimos de hasta millones de dólares. Además, las empresas se enfrentan a otro tipo de suceso funesto: el fraude. Este tiene por objetivo utilizar la identidad cibernética de otras personas con el objetivo de recibir un beneficio a costa de esta. Los ciberataques y el fraude son hechos que afectan de forma cada vez más común a los negocios. Por ventaja, los científicos de datos utilizan sus habilidades para el bien: con sistemas de inteligencia artificial son capaces de analizar conjuntos de datos masivos para detectar patrones e irregularidades que posiblemente indiquen la existencia de un ataque cibernético o fraude. Si quieres dedicarte a la ciberseguridad es esencial que conozcas todas las herramientas que están a tu disposición; en este caso la ciencia de datos, y un curso de ciencia de datos puede enseñarte lo que necesitas saber para trabajar en beneficio de las empresas.

Marketing para todos: cómo la ciencia de datos afecta la estrategia empresarial de esta área

¿Te has preguntado por qué cuando te ves en la carencia de arroz súbitamente te comienzan a salir anuncios publicitarios de diversas marcas de arroz? Como podrás imaginar, esto no es coincidencia: a través de la ciencia de datos los equipos de marketing son cada vez más efectivos en su análisis. A partir de algoritmos IA, los científicos de datos pueden hacer un análisis sumamente profundo que permite conocer cuándo es más probable que un consumidor necesite o compre cierto producto o servicio. La estrategia empresarial de marketing de la mayoría de las compañías hoy en día se ve afectada por las posibilidades de esta tecnología, llegando inclusive a afectar sus modelos de ingresos. El marketing es una de las áreas con mayor salida de trabajo para quienes se forman como científicos de datos. Recuerda que puedes aprender esta profesión por ti mismo, pero siempre es más fácil hacerlo con un curso de ciencia de datos enfocado en darte las habilidades técnicas para que encuentres tu primer trabajo TI.

La ciencia de datos como prácticas que afectan la toma de decisiones sobre una estrategia empresarial

Como notarás, la ciencia de datos tiene un impacto directo en la toma de decisiones de una empresa, y este hecho tiene un impacto directo en su estrategia empresarial y sus modelos de ingresos. Esto quiere decir que la ciencia de datos es un área tecnológica que tiene efectos prácticos ventajosos para todo tipo de empresa. Si deseas conocer más a fondo qué es la ciencia de datos y en qué áreas empresariales tiene un rol fundamental, puedes unirte al curso de ciencia de datos en TripleTen. Hazlo hoy y utiliza el código FUTURO30, el cual te otorgará una rebaja del 30% en su bootcamp.