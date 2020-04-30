Un nuevo acuerdo en el DOF da más facultades a las aduanas para combatir el crimen organizado. Esta semana se juntaron dos hechos que darán más facultades a las aduanas para combatir el crimen organizado. O por lo menos ese es el plan. Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que propondrá ante el senado a Horacio Duarte como director de la Administración General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Hay que recordar que el pasado titular, Ricardo Ahued, renunció la semana pasada. De acuerdo con AMLO, fue para dedicarse al senado, aunque algunos señalan diferencias con Raquel Buenrostro y Manuel Bartlett. Con Duarte, serán tres los administradores generales de aduanas para este gobierno. Además, el día de ayer, se publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que dota al administrador general de Aduanas facultades para autorizar, cancelar e inhabilitar a agentes y agencias aduanales, así como imponer sanciones. Básicamente, podrá vigilar el comercio exterior y el movimiento de mercancías al interior del país. Actualmente, las aduanas del país están en crisis por el crimen organizado. De hecho, un estudio de la Universidad Marítima Mundial encontró que en Manzanillo, por ejemplo, los homicidios vinculados al crimen alcanzaron 95, 21% más que en 2019. Además, es el puerto con más tráfico de fentanilo por el crimen organizado. En los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado el apoyo del Ejercito y la Marina para vigilar las aduanas. Según él, los principales problemas son la corrupción y la delincuencia común:

Hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas: una es el influyentismo y la otra fuerza es la delincuencia común. O sea, para decirlo con claridad: por un lado, la delincuencia de cuello blanco y por el otro la delincuencia común. A eso hay que enfrentarse en aduanas, en puertos. —Andrés Manuel López Obrador

Con información de Reforma.

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