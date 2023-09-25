La presentación de la declaración anual es un requisito fundamental para mantenerse en el nuevo régimen Los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que aún no han presentado su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2022, tienen hasta el 2 de octubre de 2023 para hacerlo. A través de una disposición en el Artículo Segundo Transitorio de la V Modificación de la Resolución Miscelánea Fiscal de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó esta facilidad. Es importante destacar que en este periodo, podrán cumplir con esta obligación tributaria pagando el impuesto correspondiente, junto con la actualización y recargos necesarios, sin que esto conlleve su expulsión del régimen. Por lo tanto, los contribuyentes que aún no han efectuado la declaración y el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) tendrán hasta el 2 de octubre de 2023 para cumplir con esta responsabilidad. La presentación puntual de la declaración anual es un requisito fundamental para mantenerse en el RESICO. Quienes no lo hagan a tiempo corren el riesgo de ser excluidos del régimen, por lo que es de suma importancia que aquellos que aún no hayan cumplido con esta obligación se preparen para hacerlo sin complicaciones y dentro del plazo establecido.