La segunda etapa de la reforma laboral está lista para empezar. El 1 de mayo de 2019 se publicó el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo ...

La segunda etapa de la reforma laboral está lista para empezar. El 1 de mayo de 2019 se publicó el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo con la página oficial, esta reforma se basa en tres pilares:

Un nuevo sistema de justicia laboral . Antes de demandar, será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo. Para ello, se crean Centros de Conciliación Laboral integrados por profesionales capacitados en medios alternos de solución de conflictos. De no lograr conciliar, las partes podrán acudir a los Tribunales Laborales dependientes del Poder Judicial, con juicios orales, ágiles, modernos, expeditos y en presencia de un juez. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecerán, una vez que concluyan su rezago.

Libertad y democracia sindical . Los trabajadores podrán decidir, sin discriminación ni represalias, si desean afiliarse a un sindicato, cambiar de sindicato o no pertenecer a ninguno. Además, los trabajadores podrán participar en las decisiones fundamentales de su sindicato a través del voto personal, libre, directo y secreto, pues serán consultados sobre la elección de sus directivas y la aprobación de sus contratos colectivos y revisiones, entre otros procesos democráticos.

La creación de un centro federal de conciliación. Un organismo público responsable de la conciliación laboral en materia federal; del registro sindical de asociaciones, contratos colectivos, contratos-ley y reglamentos interiores de trabajo a nivel nacional; y de la verificación y seguimiento de procesos de democracia sindical.

Inicia la segunda etapa

La reforma laboral se implementa por etapas. El objetivo es que en 2022 se implemente la tercera y última etapa, cuando todos los estados de la República ya estarán operando con la reforma. Esta semana, el Senado declaró que la segunda etapa entrará en vigor el 3 de noviembre. A partir de ese día, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) arrancará el Registro Público Nacional de los Sindicatos. La semana pasada, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció una prórroga para mover la entrada en vigor hasta noviembre. Inicialmente, se pensaba que la segunda etapa entraría en vigor en octubre. Con información de La Jornada y El Economista https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/29/politica/comienza-segunda-etapa-de-la-reforma-laboral/ https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Reforma-laboral-en-tres-fases-un-cambio-con-un-valor-de-10000-millones-de-pesos-20210908-0120.html

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