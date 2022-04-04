la SHCP aseguro que el Gobierno de México mantendrá el precio de la gasolina estable en todo el territorio mexicano, incluyendo la región fronteriza. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recientemente informó que hay escasez de combustible en algunas zonas de la frontera norte. Esto se debe a que hay mucha demanda porque los precios son más bajos en México respecto a los de Estados Unidos. Por eso, la dependencia indicó que esta semana dejaría de aplicar un estímulo fiscal a las gasolinas en la frontera norte del país. Pero a través de un comunicado, la SHCP aseguro que el Gobierno de México mantendrá el precio de la gasolina estable en todo el territorio mexicano, incluyendo la región fronteriza. Además, afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantendrá el abasto de gasolina. Esto para suministrar la demanda en el norte y en todas las regiones del país. La dependencia se comprometió a mantener el precio de la gasolina estable y en una senda que sólo se actualice por el ritmo de la inflación. Para hacer lo anterior, la SHCP explicó que no sólo activó la totalidad del estímulo sobre el IEPS de gasolinas, sino también un incentivo adicional que será acreditado contra el ISR o el IVA. Esto para apoyar la economía de los hogares y evitar incrementos en los costos de transporte de mercancías en México. Puedes ver la información que publicó la SHCP aquí / Fecha de publicación: 3 de abril de 2022.