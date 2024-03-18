Emprender una idea de negocios conlleva riesgos de todo tipo, así como tareas y compromisos que el iniciador debe asumir, opina nuestro articulista José Mauricio Canalizo Vaca La necesidad e inquietud de cualquier persona o grupo de personas de generar riqueza o de realizar alguna actividad de beneficencia y no tanto lucrativa, y ante los tiempos difíciles que se enfrentan las generaciones actuales, toma gran importancia la decisión de iniciar un negocio o empresa con el objeto de crear el medio de sustento para sí mismos y para la gente que nos rodea o terceros interesados en apoyar nuestra idea, sueño o emprendimiento. Emprender una idea de negocios conlleva riesgos de todo tipo, así como tareas y compromisos que el iniciador debe asumir para lograr levantar el emprendimiento que se desea, y que se sabe se trata de un camino difícil, lleno de obstáculos y de cierta forma, por prejuicios de la sociedad, corriente en contra. El desarrollo de una planeación y un plan de negocios eficiente y detallado, tomando en cuenta además, las circunstancias, el marco regulatorio, las actividades que gusten al emprendedor, y conocimiento diverso del mercado al cual se pretende entrar, va permitir, comenzar sobre una estructura sólida vislumbrando lo que se pueda atravesar y obstaculizar al desarrollo de la idea o emprendimiento y tomar las acciones pertinentes y adecuadas, para que lo que se emprende, camine lo más apegado a lo que se planea en un inicio. El aconsejar a los nuevos emprendedores acerca de puntos que deben considerar, para el inicio de sus actividades, conlleva a participar que se construyan los cimientos básicos para que el desarrollo de las ideas de negocios, y emprendimientos, se desarrollen de la mejor forma.

Desarrollo

Se sabe que, en la actualidad, la mayoría de los negocios que inician, desgraciadamente están destinadas al fracaso, y esto es debido a que no se realizaron labores previas que van a permitir una planeación adecuada y diseñar de forma óptima, un plan de negocios que alumbrará, ese camino difícil de atravesar. Actualmente en México, según el INEGI, el 31% de los negocios que inician, fracasan durante el primer año de vida. El 21% lo hace durante el segundo año, y el 6% cierra durante el tercer año de vida. En resumen, el 58% cierran al tercer año de vida. Sin embargo y a pesar de estas cifras tan drásticas y las circunstancias que rodea al emprendedor en la actualidad, la idea de comenzar un negocio para generar riqueza, además de realizar actividades que satisfagan o que apasionen, se convierte en algo muy atractivo para enfocar las actividades diarias buscando la satisfacción y la independencia económica qué tanto se busca. El contar con información adecuada y certera al comenzar un proyecto, ayuda al emprendedor a dar pasos más firmes hacia las metas trazadas y planeadas desde un principio. A pesar de que el desarrollo de un proyecto de negocio es diferente y muy particular para cada uno, los consejos que se puedan recopilar de emprendedores que ya conocieron la ruta por la que hay que caminar, sin duda alguna, pueden ser de gran ayuda. Aquí el ejemplo de algunos consejos prácticos.

Entendimiento de un negocio.

Es imprescindible entender el negocio que se quiere iniciar. A mayor entendimiento del negocio, mejor conocimiento de los riesgos que se tienen que asumir. El conocimiento de estos riesgos permitirá al iniciador planear las acciones coherentes para minimizar dichos riesgos y evitar así obstáculos que seguramente surgirán en el futuro. Se debe conocer el mercado al cual se pretende incursionar, la ley de la oferta y demanda que rige dicho mercado, el rango de precios al cual se tiene que someter los productos o servicios que se van a ofertar, el marco regulatorio, entre otros conceptos importantes. El principal incentivo para desarrollar el proyecto de negocio es la generación de utilidades tanto monetarias como utilidades no monetarias (Beneficencia, Apoyo a la sociedad, etc.). Es de vital importancia que, para lograr la meta, se conozca todas las circunstancias y los riesgos inherentes que rodea el emprendimiento del negocio que se piensa iniciar.

Análisis FODA

Una herramienta fundamental y de mucha utilidad es conocer el análisis FODA. Se trata de una técnica para identificar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de un negocio o cualquier otro emprendimiento o proyecto que se pretenda desarrollar. Esta herramienta se utiliza mucho en todo tipo de organizaciones a nivel mundial y es de gran ayuda al emprendedor. Cuando se habla de fortalezas del negocio se entiende lo que mejor se hace, lo que distingue de los demás, la fuerza que atrae al consumidor para adquirir el servicio o producto que se oferta. Las oportunidades del negocio se refieren principalmente a las oportunidades de mejora o de desarrollo de nuevos productos o servicios. También se refiere de forma importante a la corrección de las debilidades que se tienen identificadas en la misma matriz de FODA. Estas debilidades describen lo que adolece el negocio; los malos procesos, mala calidad del producto o servicio, poca difusión, etc. Por último, se encuentran las amenazas. Estas alumbran lo que sucede alrededor, y las características principales de las amenazas, son el no tener control de ellas por ser circunstancias externas; es importante tomar acciones para minimizar sus efectos.

Identificación nicho de mercado

Como se menciona en párrafos anteriores, es importante conocer el mercado al cual se piensa incursionar, sin embargo, más importante es conocer el “nicho de mercado”. Conocer la porción de mercado, que requiere de mayor proporción, aquello que se pretende ofertar, sin duda alguna abrirá la puerta a la posibilidad de éxito del negocio. Es importante aclarar que el nicho de mercado no es una porción en sí, sino más bien, es una porción con carencia y necesidad del producto o servicio que se quiere comercializar. Identificar este nicho, sin duda, proporcionará los primeros clientes.

Marco regulatorio

El no ignorar, y conocer el marco regulatorio de lo que se pretende emprender y cómo hacerlo, sin duda alguna, va a prevenir de fuertes dolores de cabeza al emprendedor. El marco regulatorio o normativo, comprende un conjunto de leyes, códigos, reglamentos etc., que regulan las actividades que se planean llevar a cabo para emprender el negocio. Cuando no se tiene conocimiento pleno de estas regulaciones, el emprendedor puede caer en faltas legales y ser víctima de sanciones administrativas o multas de importante cuantía. Algunas regulaciones para tomar en cuenta son:

Código Civil Federal

Ley del Impuesto Sobre la Renta y su reglamento

Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento

Código Fiscal de la Federación y su reglamento

Ley federal Del Trabajo.

Leyes Locales

Competencia

Uno de los aspectos más relevantes a la hora de emprender un negocio, es el conocimiento de aquellos negocios que ofertan el mismo producto o servicio que se pretende comercializar o inclusive similares. El conocer cómo oferta la competencia, sus productos o servicios, proporciona al emprendedor consejos clave de como si o no, ofertar los propios. Este conocimiento proporciona información de suma importancia para lograr sobresalir y distinguirse dentro del mercado al que se está incursionando. El emprendedor debe tomar en cuenta, que a lo mejor el mismo, no conoce su competencia, pero seguramente su probable cliente si la conoce o sabe de ella.

Adaptación a los tiempos actuales

Es claro, que la forma de hacer negocios o iniciar uno, es muy diferente de cómo se hacía 30, 20, o 10 años atrás. En la actualidad, la tecnología ha tomado un papel indispensable para el desarrollo de los negocios. Es de suma importancia que el emprendedor deba apoyarse en instrumentos tecnológicos para el desarrollo óptimo de lo que se pretende empezar. Una decisión importante que se debe tomar es el cómo se va a desarrollar la empresa o el tipo de negocio que se va a iniciar. En estos tiempos salen a relucir términos cómo negocio “Online” u “Offline”. Muchos de los negocios que se crean actualmente, lo hacen de forma “virtual” o en línea; el ciclo de negocio (Ventas, facturación, entrega, cobro y seguimiento) se llevan a cabo totalmente a través de internet. Esto ha ocasionado que los costos inherentes a una empresa se reduzcan de forma importante y la competencia se incremente en todos los mercados. Claro está que no todos los negocios o mercados se pueden manejar al cien por ciento de esta forma, sin embargo, si se pueden adaptar a las nuevas tecnologías para ser más eficientes en su desarrollo. Claro está que no todos los negocios o mercados se pueden manejar al cien por ciento de esta forma, sin embargo, si se pueden adaptar a las nuevas tecnologías para ser más eficientes en su desarrollo, aprovechando herramientas como el CRM, programas de facturación, entre otros.

Crear una marca

El primer distintivo en una empresa o negocio es la imagen, el crear una marca para todo producto o servicio es el principal identificador del negocio hacia los consumidores. A través de los años se ha demostrado que las marcas influyen enormemente en el hábito de consumo. Se crea un vínculo entre la marca y el consumidor. Los clientes, al satisfacer un deseo o una necesidad, y ese deseo o necesidad, la obtienen a través de los productos o servicios que compran, las marcas de estos productos forman una opinión positiva de que la marca es confiable y que les da tranquilidad al adquirirlos. Obviamente las recomendaciones llegan solas.

Plan de negocio

El plan de negocios no es más que una estrategia bien documentada de los objetivos y planes de una empresa. En este plan debe existir una estrategia de mercadotecnia, de comercialización, proyecciones financieras, estudios de mercado, descripción de potenciales clientes, las principales áreas involucradas, personas involucradas en el proyecto, y un cronograma de tiempo donde se describa detalladamente el desarrollo de la idea de negocio que se está planteando. Un correcto plan de negocios es parecido a un mapa en dónde se describe y se visualiza, la ruta aproximada para encontrar el tesoro que se está buscando. Es importante tomar en cuenta que uno de los grandes propósitos de tener un plan de negocios real y acertado, es el buscar financiamiento con los inversionistas o instituciones financieras. Estos inversionistas quieren ver claramente lo que se tiene en mente; y en base a ese plan de negocios podrán observar claramente, cuál es la idea principal, las metas que se quieren conseguir, además de encontrar la viabilidad de negocio, y convencerse a sí mismos, de qué invertir en el proyecto, va a valer la pena.

Trabaja con las personas adecuadas

Si la selección de personas con las cuales se piensa trabajar el proyecto de negocio o el emprendimiento que se ha planeado, lo hacemos de forma espontánea e improvisada, los resultados van a ser de la misma forma. El rodearse de personas capacitadas y adecuadas en las actividades que se llevarán a cabo, sin duda alguna, se llevará al proyecto a obtener resultados más satisfactorios, además de conseguir también, las metas a más corto plazo. También es importante tomar en cuenta, que la capacitación de las personas a través de todo el desarrollo del negocio es de suma importancia, ya que con eso se eliminará la improvisación y los objetivos se concretarán de la mejor forma. Hay que recordar que la improvisación hace que se trabaje 2 veces.

Conclusiones

El llevar a cabo la planeación, el desarrollo, y la creación en sí de un emprendimiento, negocio o empresa, no es tarea fácil. Se debe tener la certeza absoluta de que se están dando pasos firmes y concretos para aumentar en gran porcentaje las posibilidades de éxito del proyecto que se está llevando a cabo. El entender las circunstancias que rodean un negocio, y de la misma forma, se realiza un análisis completo de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto, va a permitir al emprendedor, realizar de forma más certera su plan de negocios y poder adquirir el financiamiento que se necesita para llevar a cabo la tarea. Es importante también hacer hincapié, que la adaptación a los nuevos tiempos y rodearse de las personas adecuadas, va a abrir de forma importante, las posibilidades de que el emprendedor, que se atreva a iniciar un proyecto de estas características, logre los mejores resultados. Autor: L.C.P.C. José Mauricio Canalizo Vaca Miembro de la Comisión Técnica de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio de Contadores Públicos de México, S.A. de C.V. Socio de Auditoría y Precios de Transferencia de Iniciativa Contable, S.C. Correo: mauricio_[email protected]