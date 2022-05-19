Las ciudades más seguras de México son las que ofrecen a sus habitantes lugares donde encontrar todo lo necesario para vivir bien. A la vez, brinda una sensación de tranquilidad que les permita sen...

Las ciudades más seguras de México son las que ofrecen a sus habitantes lugares donde encontrar todo lo necesario para vivir bien. A la vez, brinda una sensación de tranquilidad que les permita sentir seguridad al transitar por sus calles o avenidas. Gracias a que anualmente se hacen importantes inversiones en seguridad, se trata de urbes con los índices de criminalidad más bajos del país. Estos resultados las convierten en excelentes lugares para vivir. De manera que considera aprovechar la preventa de sus proyectos, como la de los desarrollos inmobiliarios estado de México que actualmente están disponibles.

¿De qué hablamos al referirnos a las ciudades más seguras de México?

Son ciudades donde los índices de calidad de vida y la percepción de seguridad de la población son aceptables. En ellas consigues vivir tranquilo porque ocurren pocos delitos al año. Por otra parte, los servicios de salud y educativos son de primera y están acompañados de una infraestructura eficiente. Es fácil diferenciar estas confortables urbes de las ciudades más inseguras de México. En estas últimas los índices de crímenes son mayores y la percepción de inseguridad de la población es superior a la de las urbes más tranquilas. Eso se ve reflejado, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana (ENSU) donde los ciudadanos responden sentirse inseguros en sus calles. En los resultados de la encuesta realizada el 19 de abril de 2022, la ENSU ubica, según la percepción de inseguridad de la población, a las siguientes ciudades mexicanas:

Fresnillo, Zacatecas, con un 97.1%.

Ciudad Obregón, Sonora, en donde 94.1%.

Zacatecas, Zacatecas, con 91.7%.

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde el 89.5%.

Irapuato, Guanajuato, con 87.6%.

Guadalajara, Jalisco, donde 87.1%.

Por el contrario, existen otras urbes donde los ciudadanos se sienten a gusto, seguros y perciben mayores oportunidades de desarrollo. Se trata de las que mencionamos a continuación.

Las 10 ciudades más seguras de México

1. Mérida, Yucatán

Mérida se encuentra entre las ciudades más seguras de México para vivir. En 2019 fue reconocida por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) como la ciudad más pacífica. Y es que realmente se trata de una de las ciudades más tranquilas de México. Tanto es así que sus índices de seguridad se pueden comparar con urbes europeas que figuran entre las ciudades más seguras del mundo. Esta calificación se le otorgó con base en la evaluación de criterios como: tasas de homicidios, crímenes violentos, crímenes con armas y delincuencia organizada. Así se demostró que Yucatán fue el estado con menor índice delictivo en 2018. Además de su increíble percepción de seguridad, esta ciudad destaca por sus atractivos turísticos y culturales que, junto con excelentes servicios públicos, mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos. Por otra parte, comparado con otras ciudades del país, las rentas y los precios de inmuebles son accesibles y se ajustan a diferentes presupuestos. Actualmente encuentras en construcción diferentes desarrollos inmobiliarios en colonias como Temozón Norte.

2. Querétaro

Querétaro es una ciudad colonial y moderna que ofrece grandes beneficios para sus habitantes. En ella consigues arte, cultura y entretenimiento, a la par que buenos servicios y seguridad. Razones que la convierten en un excelente destino para quedarte a vivir. En los últimos años se han realizado importantes inversiones para garantizar el resguardo de sus habitantes. Este trabajo ha rendido frutos y la región posee bajos índices de inseguridad, convirtiéndola en una de las ciudades más tranquilas de México. Respecto a la económica y oportunidades laborales, debemos señalar que son buenas. Su oferta de empleo lo ubicó en el ranking de los 6 estados con mayor expectativa de ocupación en el país. Así lo indica la encuesta Expectativas de empleo México 2021. Realmente se trata de una de las ciudades más seguras de México para establecerse. Por ello, comprar en cualquiera de los desarrollos habitacionales en Querétaro es una gran oportunidad.

3. Puebla

Puebla siempre ha destacado por su rica cultura e historia. Pero no te confundas, no se trata de un pequeño pueblo sino todo lo contrario: es la cuarta ciudad más grande del país. El crecimiento económico de esta entidad la ha convertido en una de las más atractivas para los jóvenes que desean un lugar con oportunidades. Esta ciudad es hogar de grandes empresas como Audi, Volkswagen y muchas otras de igual importancia. Su ubicación es privilegiada ya que se encuentra entre Veracruz y Ciudad de México, lo que la ubica cerca de la capital y de increíbles bellezas naturales. Para que tengas una idea de cuanto necesitas comprar un inmueble aquí, puedes conseguir departamentos desde 2 millones y rentas desde los 8 mil.

4. San Miguel de Allende

Además de ser Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, San Miguel de Allende tiene la cualidad de ser una de las ciudades más seguras de México. En 2020 se convirtió en el primer destino turístico de América Latina sin playa que recibió el “Sello de Viaje Seguro” del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Se encuentra en la zona centro-este del estado de Guanajuato, cerca de lugares como Nuevo León, Querétaro y Ciudad de México. Esta hermosa ciudad resalta por su arquitectura, en la que destacan sus calles empedradas e iglesias coloniales españolas. Además, posee hermosos hoteles y servicios de primer nivel. Si estás evaluando buscar vivienda, aquí tendrás increíbles opciones de descanso, mucha tranquilidad y una rica oferta de actividades culturales y sociales.

5. Cabo San Lucas, Baja California Sur

Baja California Sur se encuentra entre las 5 entidades más seguras de México en lo que va de 2022, por lo que podemos decir con certeza que es uno de los mejores lugares para vivir en México. Lo es por muchos motivos, en particular por su conectividad con otras ciudades de México y el mundo. Desde ella puedes encontrar vuelos directos a Estados Unidos, Canadá y otros países. Si estás pensando en un lugar de retiro, Los Cabos es ideal. Sin importar la época del año, aquí encontrarás actividades para disfrutar. También tienes a tu disposición los mejores hospitales privados con equipos médicos e infraestructura moderna. Los precios de los inmuebles en esta ciudad varían dependiendo de la colonia y el tipo de propiedad. Por ejemplo, en Ildefonso Green consigues casas por 1 millón 500 mil pesos, mientras que en la colonia Vista Hermosa los precios se elevan hasta los 5 millones de pesos.

6. Saltillo, Coahuila

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Saltillo, Coahuila posee un promedio de 24,1% de percepción de inseguridad de sus habitantes. Un porcentaje aceptable si lo comparamos con Fresnillo donde las personas lo ubican en un 97,1%. En esta hermosa ciudad su población tiene la oportunidad de disfrutar de servicios públicos y privados de primera, que la ubican en la lista de las tres ciudades con mejor calidad de vida del país. Puedes conseguir casas con un precio de hasta 2 millones de pesos. Las rentas alcanzan un promedio de 10 mil pesos mexicanos.

7. San Pedro Garza García, Nuevo León

La localidad de San Pedro Garza García pasó de dedicarse a la cosecha y siembra de alimentos a ser una ciudad desarrollada con hospitales, escuelas, plazas comerciales y una pujante economía, que ha convertido a sus habitantes en la población con mayor ingreso per cápita de Latinoamérica. En ella consigues inmuebles con precios desde 4 millones de pesos. En cuanto al alquiler, el mayor precio que conseguirás es de 16,450 al mes.

8. San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Esta ciudad se encuentra entre los mejores lugares de Nuevo León para vivir. Destaca por su increíble seguridad y actual crecimiento económico. En esta urbe puedes comprar casas con un promedio de construcción de 177 metros cuadrados y departamentos de 90 metros. Los precios de venta rondan los 2 millones de pesos mientras que la renta puede alcanzar los 14 mil pesos.

9. Benito Juárez, Ciudad de México

Benito Juárez es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Sobresale de otras como un lugar ideal para vivir por su gran cantidad de escuelas, parques, servicios y su amplia oferta inmobiliaria. En esta alcaldía puedes conseguir departamentos en venta por 3 millones y propiedades en renta desde los 15 mil pesos al mes.

10. Milpa Alta, Ciudad de México

Milpa Alta es otra alcaldía de CDMX que también se considera segura para vivir. En ella consigues todos los beneficios y servicios de la capital mexicana y también una amplia variedad de opciones de entretenimiento. En Milpa Alta consigues propiedades con precios de hasta 6 millones y rentas desde mil a 4 mil novecientos.

Invierte en bienes raíces en las ciudades más seguras de México

Adquirir un inmueble en cualquiera de estas ciudades es una gran oportunidad. Su alto índice de calidad de vida junto a sus bajos niveles de inseguridad las hacen altamente atractivas para quienes buscan un lugar donde estudiar, trabajar y vivir con tranquilidad. Puedes comprar una propiedad para mudarte a estos lugares o podrías adquirirla para ponerla en alquiler. También la puedes comprar y esperar que se revalorice y ganar al venderla más adelante. Cualquier alternativa será de gran provecho para ti, si te animas a invertir en las ciudades más seguras de México. Pero ten en cuenta que lo más conveniente es asesorarte con inmobiliarias de experiencia. Te recomendamos contactar con La Haus expertos trabajando en la compraventa de inmuebles. También podrías asesorarte con Casas y Terrenos que cuenta con buscadores inteligentes de propiedades. Otras opciones son True Home y Laikado, inmobiliarias que tienen ofertas en todo México.