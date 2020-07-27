Tras pagar las multas y recargos sobre un predio de su pertenencia, heredado de su abuela, Javier Duarte evitó que el SAT rematara el inmueble. Luego de pagar 412 mil 600 pesos por 22 créditos fiscales acumulados desde el 2016, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte evitó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rematara una casa de su propiedad ubicada en el centro del puerto de Veracruz. Según información del SAT, el inmueble está valuado en 5.4 millones de pesos. Por su parte, Javier Duarte declaró que fue heredado por parte de una de sus abuelas. Es el mismo que el año pasado presentó como garantía para cubrir la cantidad de 2 millones 160 mil pesos de los gastos de pensión alimenticia, como parte del convenio al que llegó para el divorcio con Karime Macías. En entrevista telefónica para El Diario de Chihuahua, el ex gobernador de Veracruz declaró desde el Reclusorio Norte : “Eran multas que se fueron acumulando [...] pero pues ni modo, por esa cantidad iba a perder un patrimonio que está dentro de mi familia desde hace muchísimos años”. Asimismo, dijo que una persona ya fue a entregar los comprobantes de pago de todas las multas y recargos al SAT y que de igual manera esta institución ya retiró de su página el remate de casa de sus abuelos porque el remate “ya se quedó sin materia”. Duarte mencionó que gracias a la publicación del periódico *Reforma,*donde se informaba que a partir del 20 de julio el SAT iba a poner en remate la casa del ex mandatario localizada en el 405 de la Calle Miguel Lerdo 405, en la Zona Centro de Veracruz, con postura mínima de 3.6 millones de pesos, se enteró de los adeudos de dicho inmueble. Presentó un amparo contra el remate, el cual le fue negado; sin embargo, también instruyó a su abogado a llevar a cabo el pago de los créditos, los cuales afirma que ignoraba hasta que los leyó en ese diario. De esta manera logró conservar el inmueble, que según él, ha sido patrimonio de su familia durante 100 años. Actualmente se encuentra recluido en el reclusorio norte por lavado de dinero y asociación delictuosa. Su condena es de nueve años de prisión, aunque a partir de octubre del año entrante estará en posibilidades de solicitar su libertad anticipada. Es importante recordar que ,en su condena, el juez ordenó el decomiso de 40 casas y departamentos de alta plusvalía, señalados por la Fiscalía General de la República como bienes adquiridos con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el exgobernador ha reconocido que la casa localizada en el 405 de la Calle Miguel Lerdo 405, en la Zona Centro de Veracruz, es el único inmueble de su propiedad, y que le fue heredado por su abuela en los años 90.

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