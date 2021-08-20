La reforma al outsourcing impulsó el crecimiento de registros patronales. La mayoría se dio en la CDMX. En julio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró que 46 mil empresas en el país se dieron de alta. Esto es un aumento de 143% frente a julio de 2020; además, es un récord para cualquier mes. En términos netos, durante julio se registraron 16 mil nuevas empresas ante el IMSS. Así, al cierre de julio el Instituto registró un millón 28 mil empleadores en el país. Esto supera en 23 mil inscripciones los niveles de antes de la pandemia. La mayoría de los nuevos registros se dieron en la CDMX con 6,076; en segundo lugar, Jalisco con 4,024, y en tercer lugar, Estado de México con 4,016.

Presión por la reforma

Como han señalado varios especialistas, este aumento se debe principalmente a la reforma al outsourcing. En entrevista con Reforma, Iván Rivas, director general de Coparmex Nuevo León, dijo que las empresas ahora exigen a sus proveedores de servicios especializados que cuenten con todos los trámites al corriente, entre ellos el registro patronal. Con la reforma, las empresas que contraten estos servicios no podrán hacerlos deducibles a partir del 1 de septiembre si la proveedora no cuenta con su registro en el REPSE. En entrevista con el mismo medio, Álvaro García, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa, explicó que otra razón por la cual hay más registros es que la misma empresa de servicios especializados no puede ofrecer varias actividades distintas. Así, no se puede tener a varios empleados de distintas actividades bajo el mismo registro patronal. Por esto, se registran más empresas especializadas en una sola área. Esta opinión es compartida por Rolando Silva, vocero de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM). En entrevista con El Financiero, Silva dijo que se crearon nuevas empresas para distribuir las actividades. El especialista también dijo que más empresas no significa más puestos de trabajo. En cambio, se trata del mismo número de trabajadores repartidos entre más patrones, debido a que la reforma obligó a muchas empresas a hacer una sustitución patronal. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/logran-registro-record-patronal/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/17/reforma-de-outsourcing-propicia-la-apertura-de-empresas/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.