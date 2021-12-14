El instituto dictaminó que las identificaciones con vigencia a enero de 2022 podrán utilizarse para los próximos comicios. La Comisión de Registro Federal de Electores, perteneciente al Instituto N...

El instituto dictaminó que las identificaciones con vigencia a enero de 2022 podrán utilizarse para los próximos comicios. La Comisión de Registro Federal de Electores, perteneciente al Instituto Nacional Electoral (INE) dictaminó que las 4 millones 651 mil 319 credenciales para votar, las cuales tenían vigencia para el 1 de enero del siguiente año servirán para participar en los próximos comicios del 5 de junio de 2022, los cuales se realizarán en los siguientes estados:

Aguascalientes

Durango

Hidalgo

Oaxaca

Quintana Roo

Esto lo realizan con la finalidad de que también puedan participar en la consulta de revocación de mandato, el cual se estima que se realice el domingo 10 de abril.

¿Qué pasa después de las elecciones?

Integrantes de la comisión mencionaron que de todas las credenciales que están por perder su vigencia, solo 595 mil 675 son pertenecientes a las entidades que realizarán estas elecciones. Posterior al 5 de junio, las identificaciones perderán su vigencia, así como serán excluidas del padrón electoral.

¿También con la consulta dejará de ser vigente?

Las identificaciones que no pertenecen a estas entidades deberán de esperar el proceso de revocación de mandato, lo que significa que, si esta consulta se lleva a cabo posterior a esta consulta perderán su valor. Sería el 11 de abril de 2022, posterior a la jornada o hasta que el Consejo General del INE dictamine que no se obtuvieron las firmas para el apoyo necesario para realizar la revocación de mandato. Este acuerdo aún deberá ser aprobado por el Consejo General del INE durante la sesión del próximo viernes 17 de diciembre.

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