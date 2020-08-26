El instituto otorgará créditos hasta de 528,230 pesos a los derechohabientes que deseen construir o remodelar su casa. El apoyo entra en vigor en agosto. El Instituto del Fondo Nacional para la Viv...

El instituto otorgará créditos hasta de 528,230 pesos a los derechohabientes que deseen construir o remodelar su casa. El apoyo entra en vigor en agosto. El Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) otorgará un crédito de hasta 528 mil 230 pesos a los derechohabientes que quieran fincar su terreno o ampliar su vivienda a través del programa Construye Infonavit. El programa es parte de las medidas de apoyo ante el contexto de la pandemia del SARS-CoV2 y tiene como objetivo apoyar a los trabajadores que cotizan en la institución para modificar o construir su vivienda. El crédito Construye Infonavit está dirigido a trabajadores que no puedan adquirir un hogar propio o prefieran construir progresivamente, por lo que será aplicado a cualquier tipo de propiedad ejidal, comunal, privada o derivada de un programa gubernamental de vivienda.

Qué debo de tener en cuenta

Estar cotizando ante el Infonavit.

El tope del préstamo es de hasta 528 mil 230 pesos.

Determinar el monto y el plazo del préstamo.

Puedo construir o mejorar mi vivienda

¿Cómo puedo tramitar mi crédito?

Para realizar el trámite debes de ingresar a Mi cuenta Infonavit con usuario y contraseña. Consulta el monto de crédito que tienes disponible. Precalificate. Verifica si puedes solicitar el crédito y de cuanto será el monto que te prestaran. Aquí puedes saber cómo calcular tus puntos de Infonavit. Haz el curso saber + para decidir mejor. El instituto ofrece información a través de videos o tutoriales para ayudarte a tomar una decisión. Solicita tu crédito. Acude a una oficina del Infonavit con los documentos necesarios Elige a un notario público. Tienes que elegir a un notario y tendrás que preparar la documentación que te solicite. Obtén la constancia de crédito. En este documento estarán establecidas las condiciones financieras y la fecha límite para concluir el trámite. Con información de Infonavit.

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