Los cambios incluyen prisión preventiva a agentes aduanales y varias medidas para combatir el contrabando. La Miscelánea Fiscal 2022 incluye algunas propuestas enfocadas en reforzar las aduanas del país en el tema del contrabando, especialmente para hidrocarburos y combustibles. El “huachicol fiscal” es una forma coloquial para referirse a la importación ilegal de gasolinas. Se trata de una actividad que ha sido denunciada por los participantes del mercado. Dicha actividad consiste en ingresar al país combustibles a través de otras fracciones arancelarias. Esto lo hacen para evitar los aranceles vigentes. Datos oficiales dictan que, tan solo en 2020, la Federación dejó de percibir 12 mil millones de pesos en ingresos tributarios por la importación ilegal de combustibles.

La estrategia contra el contrabando

Como señala Expansión, la Miscelánea Fiscal cuenta con los siguientes cambios: Se propone un cambio al artículo 104 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual habla sobre multas y castigos para contrabando. Aquí se propone añadir la cancelación definitiva del padrón de importadores y la cancelación de la patente del agente aduanal por contrabando de hidrocarburos y petrolíferos. Se propone otro cambio al inciso C de la fracción II del artículo 106 del CFF. Aquí, se propone homologar las referencias utilizadas en la documentación que acredita la estancia legal de los productos en el país. Otra propuesta pretende sancionar y multar a quien no cuente con los controles volumétricos de combustibles o no cuente con el equipo para llevar a cabo los controles.

Presión sobre los agentes aduanales

Como señala Reforma, los cambios implican que los agentes aduanales podrán ser acusados de contrabando y sancionados con prisión. Así, se eliminarían los párrafos del CFF que exentan de responsabilidades a los agentes aduanales. Hay que recordar que el CFF establece penas de tres meses a cinco años de prisión por el delito de contrabando. En entrevista con ese medio, Carlos Véjar, abogado de comercio nacional e internacional de Holland & Knight, explicó que este cambio es preocupante, ya que los agentes no pueden clasificar los productos en las aduanas a simple vista, sino que necesitan de análisis clínicos. Con información de Reforma y Expansión https://www.reforma.com/preven-prision-para-agentes-aduanales/gr/ https://expansion.mx/economia/2021/09/27/hacienda-lucha-contra-corrupcion-y-contrabando-aduanas

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